Pourquoi la Covid-19 peut avoir des conséquences neurologiques

L'ESSENTIEL La Covid-19 pourrait provoquer des symptômes neurologiques

Ces symptômes seraient liés à une forte charge virale

Ils peuvent se traduire par des vertiges, de la confusion, des convulsions, voire un AVC

La Covid-19 peut envahir le cerveau. Une fois dedans, le virus se multiplie et détruit les cellules cérébrales. Ce sont les chercheurs de l'Université de Yale, aux Etats-Unis, dirigée par le Pr Akiko Iwasaki, immunologue, qui l’affirment. Ils viennent de publier une étude (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.25.169946v2) qui apporte la preuve que certaines personnes ayant une charge virale élevée ou des prédispositions génétiques, pourraient être victimes de symptômes neurologiques. Ils l’expliquent par une réaction de défense de l’organisme trop importante face au virus. Cet effort intense aurait une incidence sur le cerveau, qui serait en suractivité.

En cas de symptômes neurologiques, il faut consulter

Cette suractivité du cerveau entraînerait donc, selon les chercheurs, des symptômes neurologiques spécifiques. "La vieille idée selon laquelle il ne faut se rendre à l'hôpital que si on est à bout de souffle n'est sans doute plus valable, affirme Andrew Josephson, chef du département de neurologie à l'université de Californie San Francisco, aux États-Unis. Si vous vous sentez confus, si vous avez des problèmes pour réfléchir, ce sont de bonnes raisons de consulter un médecin." Mais qu’il s’agisse d’une période de pandémie comme celle de la Covid-19 ou d’une période normale, il faut toujours consulter ! En effet, des vertiges, des convulsions, des douleurs nerveuses, une confusion mentale ou encore une désorientation peuvent être des symptômes de la Covid-19 comme l’affirment les auteurs de l’étude, mais aussi de divers problèmes de santé graves, à l’instar d’un accident vasculaire cérébral ou d’une méningite.

D’autres études prouvent l’incidence de la Covid-19 sur le cerveau

D’autres études corroborent les travaux de ces auteurs. En avril dernier, dans le New England Journal of Medicine (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2008597), des médecins de Strasbourg ont affirmé qu’une importante partie de leurs patients atteints de la Covid-19 avait des symptômes neurologiques. Sur les 58 personnes étudiées, les symptômes plus récurrents étaient : agitation anormale, confusion mentale, désorientation, inattention et mouvements mal contrôlés. Le même mois, une autre étude publiée dans la revue JAMA Neurology (https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology/fullarticle/2764549) indiquait que près de 40% des patients atteints de la Covid-19 de Wuhan en Chine - sur les 214 pris en compte par les chercheurs - avaient des symptômes neurologiques. Il s’agissait principalement de perte d'odorat, de douleurs nerveuses, de crises convulsives ou d’accidents vasculaires cérébraux.

Symptômes neurologiques chez des patients atteints du Sras

Outre les études et les statistiques, les précédentes épidémies provoquées par des coronavirus sont des indices supplémentaires pour confirmer l’hypothèse selon laquelle la Covid-19 pourrait avoir un impact sur le cerveau. A l’époque du Sras, en 2002, des chercheurs avaient retrouvé des particules du virus dans le cerveau de certains patients. Plus probant encore, entre 2012 et 2017, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, aussi dû à un coronavirus, a été détecté en laboratoire sur des souris au niveau neurologique mais sans avoir aucune incidence sur les poumons.