Covid-19 et fermetures des écoles : des solutions pour les parents qui doivent garder leurs enfants

L'ESSENTIEL Les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti.

Depuis la rentrée scolaire, 28 établissements et 262 classes ont fermé en France en raison de cas de Covid-19.

Face à la multiplication des fermetures de structures scolaires dues à la Covid-19, le gouvernement apporte des solutions aux parents qui doivent garder leurs enfants. "Le gouvernement s’engage à apporter des solutions aux parents n’ayant pas d’autre choix que de s’arrêter de travailler pour garder leurs enfants en raison de la fermeture de leur crèche, école ou collège, ou encore lorsque leurs enfants sont identifiés par l’Assurance Maladie comme étant cas-contact de personnes infectées", détaille un communiqué. L'option du télétravail doublé de la garde des enfants, largement décriée par tous ceux (et surtout celles) qui l'ont pratiquée, va pouvoir être abandonnée.

Revenu de remplacement

Concrètement, les mesures d’indemnisation dérogatoires en vigueur avant l’été seront réactivées pour que les parents concernés puissent bénéficier d’un niveau de rémunération garanti.

Ainsi, les parents qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pourront bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement.

Par ailleurs :

- les salariés du secteur privé seront placés en situation d’activité partielle ;

- les travailleurs indépendants et les contractuels de droit public bénéficieront d’indemnités journalières après avoir déposé leur déclaration sur la plateforme : declare.ameli.fr ;

- les fonctionnaires seront placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).

Un parent par foyer

Attention cependant : cette indemnisation ne pourra bénéficier qu’à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant. "Les dispositifs d’indemnisation permettent de couvrir tous les arrêts concernés à partir du 1er septembre 2020", précisent encore les autorités.

Depuis la rentrée scolaire, 28 établissements et 262 classes ont fermé en France en raison de cas de Covid-19, selon le dernier bilan du ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. "C'est le genre de choses que nous attendions", et "c'est le corollaire indispensable de la prudence que nous avons", affirme-t-il, précisant : "nous fermons assez facilement de façon à être très prudents". Jean-Michel Blanquer a conclu que les chiffres seront "probablement plus élevés au cours des prochains temps".