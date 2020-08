Le remède miracle contre la gueule de bois découvert ?

L'ESSENTIEL Les résultats ont montré que ceux qui ont pris une dose 1 200 mg de L-cystéine n’ont pas, ou peu, eu de symptômes.

La L-cystéine réduirait le besoin de boire le lendemain.

Ces conclusions doivent être relativisés étant donné que l’étude a été financée par une société finlandaise qui vend de la L-cystéine.

La tête qui tourne, les nausées, la fatigue… S’il faut boire de l’alcool avec modération, il y a des lendemains de soirée qui sont plus difficiles à gérer que d’autres. Des chercheurs finlandais des universités d’Helsinki et de Finlande pourraient bien avoir trouvé la solution miracle pour éviter d’avoir à subir ces mauvais effets d’une consommation excessive d’alcool. Ils ont publié leurs résultats le 18 août dans l’Oxford Academic journal of Alcohol and Alcoholism.

Plus de symptômes

Le remède miracle annoncé par les chercheurs est un supplément de L-cystéine, un acide aminé et antioxydant efficace contre les bronchites chroniques. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont réuni 19 personnes dans une salle de conférence d’un hôtel et les ont invités à boire des cocktails alcoolisés. L’élixir en question est un mélange de jus de canneberge et de Kosenkorva, un alcool finlandais. Chaque participant a consommé 1,5g d’alcool par kilogramme de masse corporelle, soit environ huit ou neuf verres de vin, pendant trois heures. “Il y avait manifestement des personnes en état d’ébriété, mais personne ne tombait ivre”, rapporte Markus Metsälä, chercheur à l’université d’Helsinki.

Le lendemain de cette soirée, chacun des participants a reçu un comprimé contenant une dose de L-cystéine ou un placebo. Les résultats ont montré que ceux qui ont pris une dose 1 200 mg du supplément n’ont pas, ou peu, eu de symptômes. Pour ceux qui ont pris la moitié de cette dose, les niveaux de stress et d’anxiété liés à la gueule de bois ont diminué. “La L-cystéine réduirait le besoin de boire le lendemain avec aucun ou moins de symptômes de la gueule de bois, écrivent les chercheurs. Dans l'ensemble, ces effets de la L-cystéine sont uniques et semblent avoir un avenir dans la prévention ou le soulagement de ces symptômes nocifs ainsi que dans la réduction du risque de dépendance à l’alcool.”

Une étude financée par une société qui vend de la L-cystéine

Cette recherche confirme d’autres études qui ont montré que la prise de L-Cystéine comme complément alimentaire aidait le foie à traiter l’excès d’alcool dans le système digestif. Cependant, ces conclusions doivent être relativisées étant donné que l’étude a été financée par une société finlandaise qui vend de la L-cystéine. “Ça va probablement aider certaines personnes et d'autres un peu moins. Cela dit, on ne s'attend pas à ce que tout le monde commence à boire beaucoup, fête jusqu'à 4 h du matin et se lève frais comme une rose”, a ironisé Markus Metsälä.