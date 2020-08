Coronavirus : un Ehpad se reconfine en Lorraine après un décès et une trentaine de cas confirmés

Quatre-vingt-quatre personnes âgées sont à nouveau confinées en Meurthe-et-Moselle. L’Agence régionale de santé du Grand Est l’a annoncé dans un communiqué, lundi 10 août. L’ensemble de l’Ehpad de Pulnoy s’isole suite à la découverte de cas de Covid-19 et au décès d’un résident le 9 août dernier. La personne âgée avait été testée positive le 6 août. Au total, 29 pensionnaires sont positifs ainsi que 5 employés. Aucun cas de Covid-19 n’avait été dépisté jusqu’alors dans l’établissement.

Différentes mesures de protection

Avec l’Agence régionale de santé, l’Ehpad a mis en place plusieurs mesures pour protéger ses résidents. Tous prennent désormais leurs repas dans leur chambre et ne peuvent plus voir leur famille. Les animations et activités sont aussi suspendues. En parallèle, le personnel de l’Ehpad met en place une surveillance accrue de l’état de santé des patients. L'organisation des plannings des équipes soignantes va également être revue et le nettoyage des locaux renforcé.

Toutes les personnes s’étant rendues dans l’établissement dans les derniers jours seront contactées pour éviter de nouvelles transmissions du virus.

Plusieurs établissements reconfinés en France

Fin juillet, un autre Ehpad, situé dans le Finistère, a également été reconfiné en prévention. La décision a été prise après l’apparition de symptômes chez plusieurs résidents. Tous les tests ont été négatifs, mais le directeur de l’établissement avait préféré prendre ses précautions face à la résurgence des cas dans la région. "On s'apercevait qu'il y avait une recrudescence des cas positifs de Covid-19 sur le secteur, à peu près une centaine de cas en l'espace de quelques jours dans un rayon de 30 kilomètres autour de Brest, a expliqué David Guével à BFMTV. Assez vite la décision de fermer l'établissement au public s'est imposée comme étant la chose la plus raisonnable et la plus rationnelle à faire."

Cet établissement de Ploudalmézeau a été le premier reconfiné en France depuis le déconfinement progressif du pays en mai. Quelques jours plus tard, un Ehpad de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, a également isolé ses résidents après qu’une personne ait été testée positive à la Covid-19. À Charleville-Mézières, les deux maisons de retraite de la ville ont aussi été placées en reconfinement après la découverte d’un cas.