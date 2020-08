Covid-19 : des décès moins nombreux en Europe

Le virus circule toujours mais il fait moins de ravages. D’après les statistiques rassemblées sur la Covid-19, le nombre de morts quotidien est faible en Europe, en comparaison aux données du mois d’avril. Le nombre de personnes contaminées augmente dans certains pays, mais les personnes hospitalisées restent moins nombreuses.

Une situation stabilisée en Italie

Le Vieux Continent a été très touché en mars par l’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, certains pays connaissent un rebond des contaminations mais le nombre de personnes qui décèdent reste faible. En Italie par exemple, 250 personnes sont dépistées en moyenne chaque jour et sept personnes meurent de la Covid-19. À titre de comparaison, 969 personnes sont décédées de la maladie le 27 mars dans ce pays. L’Italie a été le premier pays concerné en Europe, mais aussi l’un des premiers à voir la situation s’améliorer. Les autorités s’inquiètent aujourd’hui du rebond des contaminations dans les pays frontaliers.

Des décès encore nombreux au Royaume-Uni

En Espagne, plusieurs villes ou régions ont été reconfinées après une hausse des nouveaux cas enregistrés. Le 6 août dernier, plus de 1 600 nouveaux cas ont ainsi été comptabilisés dans le pays, contre 141 le 21 juin. Le nombre de morts reste inférieur à celui constaté au printemps : sept par jour contre 929 le 31 mars. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas quotidiens est stable depuis juin comme le nombre de décès. La Belgique s’inquiète d’une hausse des contaminations, même si pour l’heure, la mortalité reste faible, avec environ 2,5 décès par jour.

Le Royaume-Uni est le pays le plus sévèrement frappé en Europe et l'épidémie y est encore active en comparaison au reste de l'Europe : plus de 32 000 décès y ont été enregistrés depuis le début de l’épidémie. D’après les données du gouvernement britannique, 55 décès y ont été enregistrés dans la journée du 8 août.

En France, 12 personnes sont décédées entre le 6 et le 7 août d’après les données de Santé publique France. Dans le même temps, plus de 2 200 nouveaux cas ont été enregistrés. Plus de 5 000 personnes sont toujours hospitalisées dont 383 en réanimation.

Hors de l’Europe, une épidémie encore active

Les pays les plus touchés par la maladie aujourd’hui sont l’Inde, le Brésil et les Etats-Unis, où le nombre de décès journaliers reste élevé. Ce sont toutefois les Etats-Unis qui enregistrent le plus grand nombre décès au total, ainsi que le plus grand nombre de cas. Au Brésil, plus de 100 000 personnes sont décédées de la maladie et en Inde, le virus a fait plus de 40 000 morts.