Pourquoi est-ce si bon pour la santé de nager ?

Nager, la meilleure activité pour votre santé ? C'est assurément ce que pensent ses représentants, à condition de savoir naviguer dans l'eau. Car les principaux bienfaits de la natation découlent de cet élément aqueux. “L'eau dégage une atmosphère propice à la détente et au lâcher prise. C'est un bon moyen de lutter contre ce démon du stress, assure le docteur Dominique Cupillard, médecin fédéral de la Fédération française de natation. L’apesanteur est atraumatique soit il n'a pas d'impact sur les articulations. Comme on est en position allongée il n'y a pas de secousses dans le dos comme cela peut arriver dans la course à pied.” Or, ce corps échappant un peu à la gravité terrestre développe d'autres compétences. “Cet effet d'apesanteur permet le travail musculaire en douceur. Entre 70 et 80% des mouvements sont plus simples dans l'eau”, explique-t-elle.

Cette impression de moindre effort ne signifie pas que le corps travaille moins, bien au contraire. L'eau étant plus dense que l'air, le corps travaille contre la résistance de l'élément aquatique. “Lorsque l'on nage par exemple en crawl c'est l'ensemble des membres qui luttent contre la résistance de l'eau, explique-t-elle. C'est notamment le cas dans l'aquaforme où le sport n'est pas de faire plus de mouvements qu'en dehors de l'eau mais de tonifier ses muscles grâce à la résistance de l'eau.” Cette résistance a un effet surprenant sur les nageurs, elle accentue le drainage naturel de l'activité sportive sur le transit. Par contre ce massage aquatique — provoqué par le fait d'évoluer dans l'eau — facilite aussi la circulation sanguine. “Nager avec des palmes améliore le retour veineux des jambes et améliore la circulation du sang, assure la médecin. C'est notamment indiqué pour les personnes qui veulent perdre du poids sans traumatisme pour leur corps ou celles qui veulent améliorer leur silhouette.”

Bon pour le cœur

Une résistance qui pousse à limiter le nombre de mouvements et soulage le travail cardiovasculaire. “Face à la résistance de l'eau le cœur travaille moins, de plus le phénomène d'apesanteur facilite ses contractions et décontractions et en plus comme la circulation veineuse est facilité par le massage de l'eau, le cœur travaille de façon optimale et tout en douceur, assure le docteur Cupillard. Nager est moins fatigant pour le cœur de participer à un marathon. Et le faire régulièrement permet de développer sa capacité cardiaque et sa résistance.”

Un phénomène qui impact également le système respiratoire. “Comme le cœur est moins fatigué il est plus facile de respirer également ! affirme-t-elle. Une étude a montré que les personnes ayant des insuffisances respiratoires augmentent leur capacité ventilatoire grâce à l'humidité qui facilite l'adaptation et à l'effet d'apesanteur.” Moins d'efforts permet de mieux respirer à condition de ne pas boire la tasse.