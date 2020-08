Canicule sur la France : la chaleur tuera bientôt plus que les maladies infectieuses

L'ESSENTIEL Dans un scénario attentiste en terme de climat, les taux de mortalité mondiaux augmenteront de 73 décès pour 100 000 personnes d'ici la fin du siècle.

Outre les insolations, les déshydratations et les coups de soleil cancérigènes, la chaleur a des conséquences indirectes sur la santé des personnes fragiles.

Alors que 2020 est en passe de devenir l’année la plus chaude jamais observée, une nouvelle étude indique que la hausse constante des températures de la planète causera bientôt plus de décès que toutes les maladies infectieuses réunies.

Dans un scénario attentiste en terme de climat, les taux de mortalité mondiaux augmenteront de 73 décès pour 100 000 personnes d'ici la fin du siècle. Ce chiffre correspond presque au nombre actuel de décès dus à toutes les maladies infectieuses, y compris la tuberculose, le VIH, le paludisme, la dengue et la fièvre jaune.

La chaleur a des conséquences indirectes sur la santé

Outre les insolations, les déshydratations et les coups de soleil cancérigènes, la chaleur a des conséquences indirectes sur la santé des personnes fragiles. “Beaucoup de personnes âgées meurent à cause d'effets indirects de la chaleur, explique Amir Jina, économiste de l'environnement à l'université de Chicago (Etats-Unis) et co-auteur de l'étude, publiée par le National Bureau of Economic Research. C'est similaire à la Covid-19 : les personnes vulnérables sont celles qui ont des problèmes de santé préexistants ou sous-jacents. Si vous souffrez par exemple d’un problème cardiaque, une chaleur intense et continue va vous pousser vers l'effondrement”, poursuit l’expert.

Des ravages dans les régions les plus pauvres

Si rien n’est fait, l'augmentation des températures causera notamment des ravages dans les régions les plus pauvres de la planète, car elles auront du mal à investir dans des moyens de protection contre la chaleur, comme la climatisation. “Une journée vraiment chaude à Seattle est plus dommageable qu’une canicule à Houston, parce que la climatisation y est moins répandue, exemplifie Bob Kopp, climatologue à l'université Rutgers.Le changement climatique est à la fois une question de santé publique et une question d'égalité", estime-t-il.

Le monde s'est réchauffé d'environ 1°C en moyenne depuis la naissance de l'industrialisation de masse, multipliant les vagues de chaleur, les incendies, les tempêtes et les inondations.