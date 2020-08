Des chercheurs sont parvenus à guider les rêves

L'ESSENTIEL LEs chercheurs ont envoyé des signaux audios pendant l’hypnagogie, où l’humain est capable d'entendre des sons tout en s’endormant.

Cela permet d’augmenter l’errance mentale pour la rendre immersive.

Au-delà du développement de la créativité, ce dispositif pour améliorer la qualité du sommeil et favoriser l’endormissement tout en consolidant la mémoire.

Le contrôle des rêves n’a jamais paru aussi proche. Des chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont développé un dispositif qui permet de guider les rêves. Grâce à une application et un capteur de suivi de sommeil, ils sont parvenus à orienter les rêves des participants dans le but de développer leur créativité. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Consciousness and Cognition.

L’hypnagogie

Les chercheurs ont visé des moments précis du stade le plus précoce du sommeil, appelé l’hypnagogie. Dans cette phase de sommeil, l’humain est capable d'entendre des sons tout en s’endormant. C’est précisément pour cela que les chercheurs ont visé l’hypnagogie afin d’enrichir la créativité des participants. “L’incubation des rêves est liée à des avantages de performance sur trois tests de créativité, précise Adam Haar Horowitz, coauteur de l’étude. Rêver sur un thème spécifique semble offrir des avantages après le sommeil.” En ciblant ce thème, les chercheurs sont ainsi capables de guider et orienter les rêves.

La technologie développée pour guider les rêves s’appelle Dormio. Elle permet de répéter des signaux audio pendant l’hypnagogie. Cela permet de transmettre des informations au patient endormi pendant qu’il rêve et “d’augmenter l’errance mentale [pour] la rendre immersive”, ajoute Adam Haar Horowitz, coauteur de l’étude. Le patient aurait alors l'impression d'être “poussé et tiré par de nouvelles sensations, comme votre corps flottant et tombant, vos pensées s'inscrivant et devenant rapidement incontrôlables”, décrit le chercheur.

Une technologie en open source

Les chercheurs estiment qu’au-delà du développement de la créativité, ce dispositif pour améliorer la qualité du sommeil et favoriser l’endormissement tout en consolidant la mémoire. “La valeur potentielle de Dormio pour améliorer l'apprentissage et la créativité est littéralement époustouflante”, se félicite Robert Stickgold, coauteur de l'étude. Cette technologie est en open source et peut donc être à disposition de chacun afin de le tester à la maison.