Troubles psychiatriques : les SMS peuvent être utilisés comme thérapie

Le SMS sera-t-il un jour un outil thérapeutique? D’après une recherche parue dans Psychiatric Services, c’est possible. Dans un essai clinique, des scientifiques montrent l’intérêt de ces messages téléphoniques pour soigner des patients souffrant de troubles psychiatriques.

Plus de 10 000 SMS envoyés en 3 mois

Les chercheurs ont utilisé les SMS comme un complément à un traitement classique des troubles de la santé mentale. Ils ont comparé les résultats de cette méthode avec ceux des prises en charge ordinaires. L’expérience a duré trois mois et a rassemblé 49 participants. Au total, près de 12 000 messages ont été envoyés pendant la totalité de l’étude. Chacun d’entre eux a été analysé par un professionnel de santé.

Une méthode plébiscitée par les participants

Soixante-deux pour cent des patients souffraient de schizophrénie ou d’un désordre schizo-affectif, 24% avaient des troubles bipolaires et 14% étaient atteints de dépression. À l’issue de l’étude, 99% des participants ont déclaré que l’envoi de ces messages était acceptable, 94% ont affirmé que cela leur avait permis de se sentir mieux et 87% ont dit être prêts à recommander cet outil à un ami. “Cette étude est vraiment encourageante, s’enthousiasme son co-auteur, William J.Hudenko, assistant de recherche au département des sciences psychologiques et cérébrales. Nous avons vu de réels progrès chez les patients qui ont participé à la thérapie basée sur les SMS.” D’après lui, ces conclusions étaient valables alors que les patients avaient des troubles psychiatriques graves. “Nous pouvons supposer que pour des patients avec des psychopathologies moins graves, ce type d’intervention via mobile pourra avoir de meilleurs effets encore.”

Un moyen de garantir le suivi thérapeutique

Pour le chercheur et son équipe, cette méthode permet de garantir la continuité des soins quoi qu’il arrive. L’épidémie de Covid-19 a parfois éloigné des patients de leurs thérapeutes, les SMS peuvent être une solution pour maintenir le lien. “Une psychothérapie basée sur les SMS correspond tout à fait à l’environnement actuel, ajoute-t-il, elle fournit un contact asynchrone avec un spécialiste en santé mentale et en même temps, elle augmente le nombre de contact qu’une personne peut avoir." Une étude de plus grande ampleur devrait être lancée à l’avenir. Si ces résultats se confirment, elle pourrait devenir un outil de plus pour soigner les patients souffrant de troubles psychiques. En France, 12 millions de personnes en sont atteintes.