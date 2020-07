Un hydrogel pour améliorer l’absorption des médicaments

Cachet, piqûre, pommade : les médicaments peuvent prendre différentes formes. Lorsqu’ils sont sous forme de comprimés, ils sont transportés dans l’organisme puis vont se désagréger pour libérer les substances actives. “La plupart des médicaments sont absorbés par l’organisme dans les intestins, mais pour y arriver, ils doivent traverser l’estomac, un environnement très acide et rude, qui peut interférer avec les molécules actives du traitement”, explique Kelly Schultz, professeure associée de chimie et d’ingénierie biomédicale à l’université de Lehigh (États-Unis). Avec son équipe, elle a travaillé sur un gel capable de se dégrader puis de se reformer tout seul dans l’appareil digestif pour protéger les molécules. Leurs conclusions sont parues dans la publication scientifique Soft Matter.

