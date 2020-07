Que sont devenus les “néo-sportifs” du confinement ?

L'ESSENTIEL Les sport les plus pratiqués pendant le confinement ont été le fitness, le yoga et le running.

Faire du sport a été facilité par la multitude d’offres en ligne.

Quarante-cinq pour cent des Français ont découvert qu’il était facile de faire du sport à la maison pendant le confinement. Face à ce constat, une étude s’est penchée sur les habitudes de ces “néo-sportifs". Premier enseignement : les sports les plus pratiqués pendant le confinement ont été le fitness, le yoga et la course à pied (respectivement classés en première, deuxième et troisième position).

YoutTube, Zoom, live Instagram

Dans le top 4 des supports numériques les plus utilisés pendant la quarantaine apparaissent YouTube, Zoom, le live Instagram et les applications de salle de sport. “Faire du sport a été facilité par la multitude d’offres en ligne. On remarque que les supports préférés des Français sont un mix entre cours dispensé de façon unilatérale et cours interactifs, où profs et élèves pouvaient interagir”, notent les commanditaires de l’étude.



Dans cette période propice au stress, près de 50% des Français envisageait le sport comme un moyen d’alléger leur angoisse. D’autres souhaitaient simplement découvrir de nouvelles pratiques sportives faisables de chez eux.

Numérisation des salles de sport

Concernant la numérisation des pratiques sportives, “le secteur des salles de sport a avancé en quelques semaines durant le confinement, une digitalisation qui aurait pris bien plus de temps en dehors de ce contexte si particulier. C’est un point ultra positif, qui va rallier les sportifs et non sportifs, et va multiplier les opportunités pour le secteur. Aujourd’hui, 77% des Français plébiscitent un accès à des cours en salle, des cours en extérieur et des cours en ligne", analyse Marine Desbans, directrice générale de France Urban Sports Club.

Recommandations

Pratiquer une activité physique régulière est essentielle pour se maintenir en bonne santé. Elle prévient notamment le vieillissement, la vue, la dépression, les cancers, l’hypertension, le surpoids…



Selon les autorités de santé américaines, les adultes devraient faire au moins 300 minutes d'exercice modéré chaque semaine (marche, ménage…), ou 150 minutes d'activité aérobique de haute intensité comme la course ou le vélo. Deux jours par semaine ou plus, nous devrions aussi intégrer des activités de renforcement musculaire à l'entraînement, comme l'haltérophilie par exemple.