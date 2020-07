Covid-19 : plus de la moitié des Français subit un stress au travail

L'ESSENTIEL Les secteurs engendrant le plus de pression sont ceux de l’immobilier, des médias et de la construction.

Cinquante-cinq pourcent des Français ressentent du stress au travail, et ce au moins une fois par semaine. Les secteurs engendrant le plus de pression sont ceux de l’immobilier (68% des salariés), des médias et de la construction (67% des salariés dans les deux cas). À peine 15% des travailleurs se sentent assez en confiance pour parler de leur mal-être à leur manageur, et seuls 9% sont prêts à en informer les ressources humaines. Ce sont les résultats de l’étude Workforce View 2020, menée par le ADP Research Institute.

Tabous

"Les efforts actuels pour contenir la pandémie du Coronavirus dans de nombreux pays risquent d'aggraver les problèmes de stress constatés dans l'étude", notent les auteurs. En effet, les inquiétudes des salariés concernant la sécurité de leur emploi se sont accrues avec la crise sanitaire, tout comme la surcharge de travail et le manque de moyens. Le télétravail, qui modifie les habitudes et engendre de l’instabilité, est aussi source de stress.



Carlos Fontelas De Carvalho, président d’ADP, déplore : "malgré plusieurs tentatives d’employeurs de s'attaquer à ces tabous, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'avoir des conversations ouvertes sur le sujet. Echanger sur sa santé au travail demeure en effet difficile, soit par crainte que cela ne nuise à sa carrière, soit en raison de sensibilités culturelles."

Maladies digestives

L’étude montre par ailleurs que les jeunes générations seraient apparemment plus à l’aise que leurs aînés à l’idée d’évoquer leurs difficultés. Parmi les personnes âgées de 18 à 34 ans en Europe, 82% se disent prêtes à soulever un problème de bien-être au travail s’il se présentait, contre 69% des plus de 55 ans.



De nombreuses études ont prouvé que le stress est très mauvais pour la santé. Il peut notamment provoquer des maladies digestives, des troubles cardiovasculaires, des infections, de l’hyperthyroïdie, des problèmes musculaires ou gynécologiques.