Malade de la Covid-19, elle accouche dans le coma

L'ESSENTIEL La jeune femme atteinte d'une forme grave de la Covid-19 avait été plongée dans un coma artificiel

L'état de santé de l'enfant, né à moins de 6 mois, a nécessité son passage en réanimation

Le bébé a été testé négatif au coronavirus

Accoucher tout en étant plongée dans le coma est possible…. C'est ce qui est arrivé à Diana Angola, une Colombienne âgée de 36 ans originaire de la ville de Cali, hospitalisée le 15 mai pour une forte fièvre et qui a contracté une forme grave de la Covid-19.

Enceinte, elle a été plongée dans un coma artificiel pour pouvoir accoucher. Une césarienne a été effectuée afin que la future mère puisse donner naissance à son bébé, à 14 semaines du terme.

"C'est un cas qui a généré beaucoup de stress car nous savions qu'il y avait peu de cas de survie signalés dans un contexte aussi grave que celui de notre patiente", a expliqué à l'AFP Paula Velasquez, médecin spécialiste en médecine interne à la clinique de Versalles, située à Cali.

Plus de 88 000 cas confirmés en Colombie

Son petit garçon, prénommé Jefferson, est donc né à moins de six mois, avec de sérieuses difficultés respiratoires. Sa prise en charge a nécessité une réanimation et a dû passer "par toute la procédure d'un patient critique", a expliqué à l’AFP l’un des pédiatres de la clinique Edwin Olivo.

Toujours en couveuse, l’enfant a rapidement pris du poids et a été diagnostiqué négatif au Covid-19. Sa tante Angela Agola insiste sur la nécessité de respecter les mesures d’hygiène visant à protéger la population du virus : "Il y a beaucoup de gens qui sortent sans masque, qui font la fête, car ils ne connaissent personne avec le virus, ils ne se rendent pas compte" de sa dangerosité", déplore-t-elle.

La Colombie est l’un des pays les plus touchés par l’épidémie de Covid-19 d’Amérique latine, avec plus de 88 000 cas confirmés et plus de 2 800 décès.