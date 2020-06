Autisme et scolarité : quels choix pour mon enfant ?

A travers le plan d'action national 2018-2022 pour l'autisme, la scolarisation effective des enfants et des jeunes souffrant de ce type de handicap est encouragée par le gouvernement. Pour autant, entre milieu ordinaire et prise en charge spécialisée, il est parfois difficile de s'y retrouver pour les parents.

Quelles sont les étapes du processus de scolarisation ?

D'après la loi, tous les enfants peuvent être scolarisés dès l'âge de 3 ans en école maternelle sur demande de la famille. La première étape consiste donc à inscrire son enfant dans l'école de son secteur, puis de prendre contact avec la MDPH pour déposer un dossier de demande de scolarisation en milieu ordinaire avec l'attribution d'une AVS.

Ensuite, un projet personnalisé de scolarisation est élaboré avec la CDAPH en faisant une demande à la MDPH avec la possibilité de demander à l'aide d'un enseignant référent. La CDAPH est l'organisme qui prend les décisions relatives à l'orientation scolaire, en concertation avec les parents. Une scolarisation en milieu ordinaire peut être proposée, individuelle ou collective selon la nature et la gravité du handicap, ou bien en établissement médico-social ou médico-éducatif (IME ou ITEP).

À quoi sert ce projet personnalisé de scolarisation ?

Élaboré par une équipe pluridisciplinaire d'évaluation à partir d'une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève, il permet d'encadrer les conditions de la scolarité et d'évaluer les accompagnements et les aides. Concrètement, il établit des objectifs éducatifs et scolaires et un emploi du temps détaillé de la semaine.

Révisé annuellement, il permet de suivre la progression et de surveiller les transitions entre les différents niveau d'enseignement. C'est à l'enseignant référent du secteur d'assurer sa continuité et sa cohérence tout au long de la scolarité.

En savoir plus : Stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement (TND)