Autisme : mieux comprendre cette maladie encore trop souvent stigmatisée

L'ESSENTIEL Le diagnostic de l'autisme n'est fiable qu'à partir de 2 ans;

En France, la maladie n'a été reconnue comme handicap qu'en 1996

Les troubles du spectre de l'autisme (TSA) concernent environ 700 000 personnes en France, dont 100 000 ont moins de 20 ans, selon l'Inserm. Si on sait aujourd'hui qu'il résulte d'anomalies du neurodéveloppement, l'autisme est une maladie encore mal connue et les personnes touchées sont souvent stigmatisées.

Mieux comprendre l'autisme

L'autisme se caractérise souvent par l'incapacité d'établir des liens avec les autres, un manque d'interaction sociale, des difficultés de langage ou à tenir un contact visuel direct et des comportements répétitifs, que la docteure Jaquelyn McCandless de l'université de l'Illinois (Etats-Unis) qualifie “d'autostimulation”, dans son livre Autisme et troubles métaboliques (ed. Le Souffle d'Or).

Les premiers signes évocateurs de l’autisme apparaissent le plus souvent entre 18 et 36 mois. Sa prévalence est plus élevée chez les petits garçons. Le diagnostic est difficile à établir car il repose essentiellement sur l'observation du comportement et même si des signes sont visibles très jeunes, il n'est fiable qu'à partir de 2 ans.

Selon le DSM (Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales), pour établir le diagnostic d’autisme, il faut à la fois observer la présence d’altérations dans les interactions sociales, de troubles du comportement avec des activités et des centres d'intérêt restreints, des stéréotypies et des comportements répétitifs, dans certains cas des troubles de la communication verbale et non verbale.

Christine Buscailhon raconte dans son livre Quand j'avais l'autisme... (ed. Le Souffle d'Or) le moment où elle a reconnu que son enfant était différent : c'était “lors d'une séance au parc où Léo a passé l'après-midi à tourner en rond en faisant 'Mmmmmm', puis à s'asseoir et faire le papillon, refusant toutes mes sollicitations pour d'autres jeux comme le toboggan ou le bac à sable. Ce jour-là, la différence de comportement entre mon fils et les autres enfants qui jouaient autour de lui était flagrante. Il présentait alors tous les symptômes de l'autisme.”

L'autisme dans le temps

Si les toutes premières définitions médicales de cette maladie sont émises dans les années 1950 par le professeur Roger Misès qui crée les hôpitaux de jour et conçoit la classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent (CFTMEA), c'est finalement un essai de Bruno Bettelheim paru en 1967 aux Etats-Unis qui “popularise” l'autisme. Les premières mesures d'Etat sont ensuite prises dans les années 1990 par Simone Veil et la maladie est reconnue en France comme un handicap en 1996.

Toutefois, le chemin fut long avant que le corps médical ne cesse d'assimiler l'autisme à une maladie mentale d'origine psychique causée par une mauvaise relation parentale. La sociologue Lise Demailly décrit d'ailleurs dans son étude Le repérage et l'accompagnement des personnes autistes adultes l'autisme en France comme “un espace social où les désaccords passionnés et les violences symboliques sont le premier fait observable.”

La génétique et l'environnement

Les causes de l'autisme sont complexes et difficiles à expliquer avec certitude, mais “nous constatons un consensus croissant sur le fait que la plupart des cas d'autisme et de TSA résultent d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, explique Jaquelyn McCandless. Les facteurs génétiques préparent peut-être le terrain pour les TSA, mais dans de nombreux cas, les facteurs environnementaux sont des déclencheurs indispensables qui permettent aux gènes de faire apparaître le trouble.”

De nombreuses études ont en effet établi un lien entre pollution et autisme. L'une d'elle, publiée par l'université d'Harvard en 2013, affirmait que l'on recensait plus de naissances d'enfants autistes dans les zones très polluées. En décembre 2019, les chercheurs du Columbia Center for Children's Environmental Health (CCCEH), en Colombie, ont publié les coûts estimatifs de six maladies infantiles liées à la pollution de l'air, parmi lesquelles figurait l'autisme. La facture serait estimée à 3 109 096 $.

La guérison de l'autisme

Une question subsiste : peut-on guérir l'autisme ? C'est parfois le cas selon la docteure Jaquelyn McCandless, notamment grâce à diverses alternatives comme l'adoption d'un régime alimentaire adapté, la prise de certains compléments alimentaires, ou encore l'élimination du mercure et des métaux lourds dans son organisme. “Ces traitements, parfois employés seuls mais le plus souvent en combinaison les uns des autres, ont permis à certains enfants de se débarrasser de leur diagnostic d'autisme ou de TSA. Bien d'autres petits sont demeurés dans le spectre autistique, mais en faisant des progrès notables dans les domaines cognitif et comportemental et en matière de santé physique.”

Bien entendu, il est recommandé de consulter un médecin avant de prendre ces initiatives.