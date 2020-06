Comment se libérer de ses complexes ?

Chez certains c’est le nez, d’autres les oreilles, la silhouette ou la peau, les complexes sont propres à chacun et peuvent devenir une véritable obsession handicapante. Que ce soit sur la vie sociale ou amoureuse, les conséquences ne sont pas anodines. Alors plutôt que de perdre complètement confiance en soi, il est possible de s'accepter avec ses imperfections.

Sommes-nous tous concernés par les complexes ?

On parle d'un complexe lorsque l'on considère qu'une partie de son corps, ou une façon de s'exprimer ne correspond pas à ce que l'on souhaiterait être. Ce décalage perçu devient un véritable défaut qui se lit dans le regard des autres.

Si la plupart des gens vit bien avec ce ou ces petits défauts, pour certains cette “imperfection” peut aller jusqu'à l'obsession et l'idée que l'on n'est pas suffisamment “bien” ou “beau” aux yeux des autres. Dans les cas les plus graves on part le même de “dysmorphophobie”, quand on développe une très mauvaise image de soi et une incapacité à se voir tel que l'on est.

S'accepter pour mieux vivre avec ses complexes

Faire disparaître complètement ses complexes est un peu utopiste, pourtant il est possible d'apprendre à vivre avec en faisant la paix avec soi-même. Pour cela, n'hésitez pas à vous observer et à mettre en valeur les points forts que vous appréciez sur votre corps ou votre personnalité. Parlez-en avec une personne de confiance pour lui demander un avis honnête si vous n'arrivez pas à trouver ce qui peut vous valoriser.

N'oubliez pas que l'on se fait une opinion générale d'une personne et que la vision globale prime sur les détails que vous seul pouvez voir. Apprenez à vous sentir unique, en mettant de côté toute comparaison avec les autres, surtout sur les réseaux sociaux.

Enfin, pour retrouver confiance en vous, prenez du recul sur vos complexes sans leur attribuer toutes les difficultés de votre vie. Valorisez-vous pour vos compétences, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, en choisissant bien votre entourage qui vous aimera lui aussi tel que vous êtes.

En savoir plus : “Fais péter tes barrières - se libérer des blocages qui nous empêchent d'être nous-m'aime”, de Lisa Nasri, Editions First.