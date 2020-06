Quel livre choisir pour un enfant de 3 à 5 ans?

C'est vers l'âge de 3 ans que l'enfant commence à apprécier les livres qui lui permettent de participer activement à une histoire. Comme il développe son langage, il devient capable de commenter les images et de poser de plus en plus de questions.

Quel type de livre choisir ?

À cet âge, l'intérêt de l'enfant se porte principalement sur les images qui l'aident à comprendre l'histoire. N’hésitez pas à privilégier des sujets qui l'intéressent comme par exemple les voitures, les animaux ou les dinosaures et les livres mettant en scène le même personnage dont on suit les aventures.

Le livre peut aussi être très utile pour lui expliquer des situations du quotidien. Cela peut être par exemple une séparation, la mort d'un proche, un déménagement, ou un livre sur la confiance en soi.

Enfin, les imagiers lui permettent de commencer à se familiariser avec la lecture en lui permettant de voir certains mots simples de son quotidien.

Comment interagir avec son enfant pendant la lecture ?

Si bien sûr vous pouvez laisser votre enfant découvrir seul le livre, votre présence lui permettra d'aller plus loin, en particulier sur son interprétation de l'histoire. Pour cela vous pouvez lui poser des questions ouvertes sur ce qu'il voit, lire le texte dans le livre ou bien inventer une histoire à partir des images.

Vous pouvez aussi lui demander d'imaginer ce qu'il va se passer ensuite avant de tourner la page ou bien après avoir fini le livre pour l’aider à comprendre la suite des événements avec un début, un milieu et une fin.

Après la lecture, parlez-en avec votre enfant pour l'inciter à utiliser des mots qu'il a pu apprendre, ce qu'il a ressenti, et le laisser s'exprimer s'il souhaite continuer à parler du sujet. Grâce à votre implication, vous pouvez lui transmettre le goût de la lecture et l'inciter à inventer des histoires ou fabriquer ensemble un livre par exemple.

En savoir plus : “La couleur des émotions - Un livre tout animé”, d'Anna Llenas, éditions Quatre fleuves.