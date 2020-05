Covid-19 : L’Egypte et l’Afrique du Sud sont les pays du continent les plus touchés par le virus

L'ESSENTIEL En attendant d’atteindre le pic épidémique, plusieurs pays africains prolongent l’état d’urgence sanitaire et restent confinés au moins jusqu’à la mi-juin.

La prise en charge des malades en Afrique reste un défi majeur avec souvent un manque d'infrastructures médicales et une pénurie importante de matériel sanitaire.

Alors que l’épidémie de Covid-19 freine en Europe, le virus gagne du terrain en Afrique. Selon les estimations du centre africain de prévention de contrôle des maladies, le nombre de cas déclarés sur le continent samedi 30 mai s’élève au total à 136 677 cas, ainsi qu'à 3 941 décès. En attendant d’atteindre le pic épidémique, plusieurs pays africains prolongent l’état d’urgence sanitaire et restent confinés au moins jusqu’à la mi-juin, comme c’est le cas du Congo-Brazzaville. Ou encore du Sénégal, où le gouvernement envisage l’instauration de ces mesures drastiques dans la région de Dakar, capitale du pays et épicentre de l’épidémie.

Une femme enceinte décédée au Congo-Brazzaville

Depuis le premier cas Covid-19 recensé sur le territoire africain en février 2020 - en Égypte -, les 54 pays du continent ont désormais tous déclaré des cas de nouveau coronavirus. Avec plus de 22 000 cas et 879 décès, l'Égypte reste l'un des pays le plus touchés, suivi par l’Afrique du Sud, avec 29 940 cas et 611 décès. Ces deux états africains ont mis en place plusieurs mesures visant à enrayer l’épidémie, notamment la fermeture des écoles et universités, des frontières et des aéroports.

La prise en charge des malades en Afrique reste un défi majeur. La République démocratique du Congo (RDC) doit par exemple faire face à un manque d'infrastructures médicales et une pénurie importante de matériel sanitaire. Vendredi 29 mai, une femme enceinte est décédée au Congo-Brazzaville. “Considérée” comme un cas Covid-19 et soignée dans un centre dédié où elle devait subir une césarienne, la défunte a pourtant été diagnostiqué négative au virus après un examen post-mortem. Sa mort a déclenché une vive polémique dans le pays. Selon des informations relayées par nos confrères de RFI, une enquête judiciaire a été ouverte.