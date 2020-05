Encéphalite à tiques : un foyer de cas détecté dans l'Ain

L'ESSENTIEL Un foyer de 26 cas confirmés ou probables d'encéphalite à tiques a été détecté dans l'Ain

Les autorités sanitaires privilégient la piste de l'origine alimentaire

L'encéphalite à tiques est une maladie virale transmise à l'Homme par une tique infectée

Un foyer d'encéphalites à tiques a été détecté dans l'Ain, ont alerté L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et la préfecture de l'Ain. 26 personnes seraient concernées, probablement dû à la contamination de fromages.

Les autorités sanitaires privilégient en effet l'origine alimentaire de la transmission du virus et ont rappelé des fromages au lait cru de chèvre et de vache d’une exploitation agricole du bassin d’Oyonnax. 50% des personnes (confirmées ou suspectées d'être infectées) en auraient consommé.

10 personnes confirmées

Les premiers symptômes ont été recensés mi-avil et se caractérisaient par des symptômes pseudo-grippaux qui se sont estompés avant d' évoluer vers des céphalées intenses et des vertiges plus ou moins importants . Survenant pendant le confinement, ces symptômes ont obligé les patients à se faire dépister.

Afin d’écarter l’hypothèse d’une infection au nouveau coronavirus, une majorité de patients a fait l’objet d’un test virologique, associé pour certains à un contrôle sérologique , a expliqué une source de l'AFP. Mais tous ont été négatifs. Le diagnostic d'encéphalites à tique a été confirmé chez au moins 10 des 26 personnes. L'une d'elle est décédée, mais les raisons de sa mort demeurent encore incertaines.

Mieux comprendre l'encéphalite à tiques

La maladie de Lyme n'est pas la seule maladie transmise par les tiques. L'encéphalite à tiques, ou méningo-encéphalite verno-estivale (MEVE), est une maladie virale également transmise à l'homme par une tique infectée. Souvent asymptomatique, les patients ne présentent aucun signe au début de la période d’incubation.

Par la suite, la maladie évolue généralement en deux phases : apparition de symptômes d’allure grippale, suivie de troubles neurologiques, comme des maux de tête, sensibilité à la lumière, vertiges, troubles de la concentration et de l'équilibre. Dans ces cas-là, l'encéphalite à tiques est mortelle dans environ 1% des cas. 30 à 40% des patients gardent des séquelles importantes (troubles cognitifs, céphalées persistantes, ataxie, tremor, hypoacousie, dysphasie…).

Vaccination et prévention

Aucun traitement spécifique n'existe contre l'encéphalite à tiques, mais un vaccin est disponible et recommandé pour les personnes séjournant dans une zone endémique pendant la saison des tiques (février à novembre). La vaccination consiste à pratiquer trois injections : les deux premières sont espacées d'un à trois mois et la 3e injection est faite entre 5 et 12 mois après la deuxième. Dans le cas d'un départ imminent, les deux premières injections peuvent être ramenées à 14 jours. Un rappel doit ensuite être fait tous les 3 ans, sauf si une prise de sang montre un taux protecteur d'anticorps.

Il est très important de se protéger des morsures de tiques, notamment en portant des vêtements clairs afin de les distinguer plus aisément sur le tissu, des chaussures fermées, de se couvrir la tête, de coincer son pantalon dans ses chaussettes et de privilégier les chemins dégagés plutôt que les hautes herbes. Enfin, pensez à inspecter attentivement chaque personne de votre entourage après une balade à risque, de même que les animaux de compagnie.