Corée du Sud : le nombre de cas repart à la hausse, les mesures de quarantaine réactivées

L'ESSENTIEL Jeudi 28 mai, 79 nouvelles contaminations ont été répertoriées en Corée du Sud, le chiffre le plus élevé depuis le 5 avril.

Suite à l’apparition de ces nouveaux cas, "nous avons décidé de renforcer des mesures de quarantaine dans la zone métropolitaine" jusqu'au 14 juin, a annoncé le ministre de la Santé.

Mercredi 27 mai, plus de deux millions d'élèves sont retournés en classe dans le pays.

Fin février, la Corée du Sud était le deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus après la Chine. Mais le gouvernement a rapidement mis en place des stratégies de combat implacables contre le virus tels que le dépistage automatique de la population et le traçage des contacts des personnes infectées. Les citoyens quant à eux ont fait preuve d’un grand respect des mesures barrières. A tel point que la situation a vite été contrôlée, sans que le pays ne passe en confinement et celui-ci a été érigé en modèle de lutte contre la Covid. Malheureusement toutefois, les autorités ont annoncé ce jeudi 28 mai 79 nouvelles contaminations en 24 heures, le chiffre le plus élevé depuis le 5 avril, portant le total des cas enregistrés dans le pays à 11 344. Craignant une nouvelle vague épidémique, le ministère de la Santé a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus, quelques semaines seulement après leur assouplissement.

La plupart des nouveaux cas ont été répertoriés dans la région métropolitaine de Séoul où un foyer a été identifié. En effet, d’après Centres coréens pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDC), 69 des nouveaux malades ont fréquenté un entrepôt de la société de commerce en ligne Coupang à Bucheon dans la banlieue de Séoul.

Aujourd’hui, environ 4 100 personnes, employés et visiteurs de l’entrepôt, sont en isolement volontaires et 80% d’entre eux ont déjà été testé, a expliqué le vice-ministre de la Santé, Kim Gang-lip. "Nous nous attendons à ce que le nombre de cas liés à l'entrepôt continue de grimper aujourd'hui alors que nous terminons les tests", a-t-il poursuivi, déplorant : "On soupçonne que les règles de base n'ont pas été imposées dans l'entrepôt". "Si les règles de quarantaine ne sont pas appliquées sur les lieux de travail, cela pourrait entraîner une contamination massive", a-t-il insisté.

« Les deux prochaines semaines seront cruciales »

Suite à l’apparition de ces nouveaux cas, "nous avons décidé de renforcer des mesures de quarantaine dans la zone métropolitaine pour deux semaines, à compter de demain jusqu'au 14 juin", a annoncé le ministre de la Santé Park Neug-hoo. "Les deux prochaines semaines seront cruciales pour prévenir la propagation de l'infection dans la zone métropolitaine", a-t-il poursuivi. "Nous devrons revenir à la stricte distanciation sociale si nous échouons" et que le pays enregistre plus de 50 nouveaux cas quotidiens durant au moins sept jours consécutifs.

Depuis le 6 mai, la Corée du Sud avait commencé à assouplir les restrictions ordonnées pour combattre le virus. Les musées et églises avaient rouvert et certains sports professionnels avaient repris leur saison comme le football et le baseball, mais à huis clos. Désormais, musées, parcs et galeries devront refermer leurs portes pendant deux semaines tandis que les entreprises seront encouragées à avoir à nouveau recours au télétravail, a expliqué le ministre de la Santé.

Les autorités sanitaires recommandent également aux citoyens d’éviter les rassemblements et les endroits fréquentés comme les bars et les restaurants. Les lieux de culte devront quant à eux respecter les consignes de sécurité à la lettre. En revanche, le calendrier de la réouverture en cours des établissements scolaires reste le même. Mercredi 27 mai, plus de deux millions de jeunes sont retournés en classe.