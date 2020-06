Pratiquer une activité physique le matin vaut mieux que boire un café

L'ESSENTIEL Environ 88% des Français boivent du café au petit-déjeuner

20 minutes de marche rapide auraient les mêmes vertus sur les fonctions cognitives que la caféine

L'exercice physique réduit les symptômes du sevrage du café

Le café est la deuxième boisson la plus consommée en France : plus de 90% des Français consomme du café, dont 88% au petit-déjeuner. Le matin est en effet le moment de la journée où l'on observe la plus importante consommation de la journée, notamment à cause des propriétés stimulantes de la caféine, une méthylxanthine de la famille des alcaloïdes, qui agit comme stimulant psychotrope et léger diurétique. Aussi présente dans le thé (et appelée théine), elle commence à agir au bout de 15 minutes et peut durer jusqu'à 6h après consommation, même si la moyenne est de 2 heures.

Nombre d'entre nous sont incapables de commencer leur journée sans cette dose de caféine et pourtant, une récente étude publiée dans la revue Scientific Reports suggère que pratiquer une activité physique le matin a des effets plus bénéfiques que boire du café. Si la caféine peut booster notre énergie, augmenter notre capacité d'attention et notre vigilance, elle peut aussi déclencher de l'anxiété, une irritabilité et des tremblements musculaires chez certains d'entre nous. C'est pourquoi elle est déconseillée pour les enfants, les adolescents et les femmes enceintes.

La marche rapide a les mêmes vertus que le café du matin

Des chercheurs ont donc comparé les effets de la caféine et de l'activité physique au début de la journée. Pour ce faire, ils ont recruté un groupe de volontaires à qui ils ont demandé de ne plus boire de café pendant 12h. Ce sevrage a entrainé des symptômes divers et variés chez les participants, notamment de la fatigue, des difficultés de concentration, un manque de motivation, des maux de tête et une irritabilité.

Suite à ça, les chercheurs les ont invités à faire 20 minutes de marche rapide sur un tapis. Résultat : non seulement l'exercice physique a réduit les symptômes du sevrage, mais il a remplacé la sensation de fatigue par un sentiment de bien-être, sans doute grâce à la libération de la dopamine (l'hormone du plaisir) et de l'épinéphrine (aussi appelée adrénaline).

En somme, il ne s'agit pas de faire une longue et intense séance de sport ou de soulever des haltères, mais bien de mettre son corps en mouvement. Une promenade à un rythme soutenu peut vous apporter les mêmes effets bénéfiques que la caféine sur les fonctions cognitives, sans les inconvénients, en offrant d'autres avantages pour la santé (diminution de la masse corporelle, prévention du diabète de type 2, renforcement des défenses immunitaires, augmentation des capacités pulmonaires et diminution de la tension artérielle...).

La dose maximale quotidienne de caféine recommandée

Néanmoins, boire du café n'est pas nocif pour la santé à condition de ne pas dépasser la dose maximale recommandée. Des chercheurs de la Kyung Hee University de Seoul (Corée du Sud) et du département de nutrition et d’épidémiologie de la Harvard TH Chan School of Public Health, à Boston (Etats-Unis) ont en effet démontré dans une étude qu'une consommation modérée de café réduirait de 17% les risques de décès de maladies cardiaques, de 24% le risque de décès liés au diabète et de 4% celui dû au cancer.

Selon l’Agence européenne pour la sécurité des aliments (EFSA), la dose maximale quotidienne de caféine recommandée aux adultes en bonne santé serait de 400 mg de caféine, soit environ trois tasses de café. Chez les femmes enceintes et allaitantes, cet apport de caféine ne doit pas excéder 200 mg par jour.