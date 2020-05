Un yogi décède après avoir passé 80 ans sans boire ni manger

L'ESSENTIEL À 8 ans, il reçoit la bénédiction de la déesse-mère et protectrice, Amba Mata, qui lui enseigna la pratique alchimique du yoga.

Il n'a pas mangé ni bu depuis ses 11 ans.

Des médecins l'ont observé et n'ont trouvé aucune explication scientifique.

Le mystère n’a jamais été résolu. Prahlad Jani a vécu toute sa vie dans le petit village de Charade, dans l’État du Gujarat situé dans l’ouest indien avant de s’éteindre ce mardi à l’âge de 90 ans. C’est son voisin qui l’a retrouvé mort de vieillesse à son domicile. Une vie qu’il aurait majoritairement passée sans boire ni manger puisqu’il affirme n’avoir rien consommé depuis ses 11 ans. “Je reçois l'élixir de vie par le trou de mon palais, ce qui me permet de vivre sans nourriture et sans eau”, affirmait-il à l'AFP en 2003.

Prahlad Jani, l'Indien qui affirmait ne pas avoir mangé ni bu pendant 80 ans, est morthttps://t.co/pIkKD0cAKk pic.twitter.com/ojyHIG94sr — franceinfo (@franceinfo) May 26, 2020

Des médecins sans réponse

Son histoire incroyable a attiré de nombreux fidèles et créé une communauté autour de sa personne. Elle commence lorsqu’il affirme avoir reçu à 8 ans la bénédiction de la déesse-mère et protectrice, Amba Mata, qui lui enseigna la pratique alchimique du yoga. À partir de 11 ans, il prétend avoir cessé de s'alimenter et de boire, et reste en vie uniquement grâce à l’énergie que lui confèrent ses méditations quotidiennes. Cette théorie alchimique du yoga prétend qu’un mystérieux nectar (amrita) s’écoulerait depuis le sommet du crâne vers l’estomac et qu’il serait possible de s’en délecter sans le laisser se perdre pour vivre tranquillement. La conscience passerait alors miraculeusement d’un état désirant à un état abstinent de nutriments. Cet état prodiguerait la tranquillité, le silence, la bienveillance et la longévité absolue à celui qui en serait doté.

Cette théorie invérifiable a attiré la curiosité de nombreux médecins. À deux reprises, en 2003 et 2010, des équipes médicales indiennes sont allées l’observer. Lors de la seconde observation, où Prahlad Jani était surveillé 24h/24 par des caméras et encadré par une équipe de 30 médecins pendant deux semaines, il n'a non seulement rien mangé ni bu mais il n’a également pas uriné ni déféquer, de quoi stupéfier les médecins sur place. “Au cours des tests, nous avons constaté que dans la vessie de Prahalad Jani, la quantité de liquide fluctue même lorsqu'il ne passe pas d’urine”, s’est étonné un membre de l'équipe d'experts médicaux, au media indien DNA. La batterie de tests menée alors sur le personnage a révélé des résultats normaux pour cet homme alors âgé de 82 ans.