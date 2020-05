Vers une réouverture des bars, cafés et restaurants dans les zones vertes

L'ESSENTIEL L'obligation de laisser 2 mètres entre chaque client est enterrée.

Dans certaines villes, comme Nantes, Bordeaux et Toulouse, les terrasses pourront s'étendre sur les rues et les places.

Pour la réouverture des parcs, il faut encore patienter.

Progressivement, la vie reprend son cours alors que l’on entre dans la troisième semaine de déconfinement. Cela pourrait s’accélérer à compter de début juin. Selon des informations de RTL, un accord a été trouvé entre le gouvernement et les représentants du secteur de la restauration le dimanche 24 mai. Le premier ministre Édouard Philippe doit confirmer cette information dans le courant de la semaine et préciser les consignes sanitaires qui accompagneront ces réouvertures.

Certaines terrasses pourront s’étendre sur les rues et les places

Les discussions étaient bloquées depuis plusieurs jours sur les conditions de cette réouverture. Le principal point d'opposition concernait l’obligation d’avoir un espace d’au moins deux mètres entre chaque client, soit un périmètre de 4 mètres carré, comme c’est le cas dans les bureaux ou entreprises. Le problème que pose cette contrainte sanitaire est que cela revient à accueillir seulement un quart de la clientèle, un chiffre loin d’être rentable pour les professionnels du secteur. Désormais, cette obligation est enterrée et en occupant 50% des tables les professionnels ont calculé qu’en additionnant cela aux aides de l'État pour financer le chômage partiel et à l'exonération de charges sur toute la période de confinement, cela devient rentable.

Pour aider les professionnels, certains maires n’ont pas hésité à faire un pas en avant. À Nantes, Bordeaux et Toulouse, notamment, ces derniers ont autorisé les cafés et restaurants à étendre leurs terrasses sur les rues et les places, avance France Bleu Gironde. “Chaque restaurateur peut demander l’extension de sa terrasse ou l’occupation d’un domaine public qu’il n’occupait pas. Je suis d’accord sur le principe, mais dans la concertation avec les professionnels et les riverains”, a affirmé Nicolas Florian, le maire de Bordeaux.

3 conditions pour la réouverture des parcs

Cette réouverture ne concernera que les départements qui se trouvent en zone verte. Pour les départements en zone rouge, qui sont dans quatre régions (les Hauts de France, l’Île-de-France, la Bourgogne Franche-Comté et le Grand Est), il faudra patienter. Pour rappel, la classification zone verte - zone rouge prend en compte pour chaque département le pourcentage de personnes qui se rendent aux urgences pour une suspicion de contamination au Covid-19 et le nombre de places disponibles dans les services de réanimation du département.

À Paris, les parcs ne devraient pas rouvrir prochainement. Malgré les demandes répétées d’Anne Hidalgo, la maire de la capitale, Édouard Philippe continue d’y être opposé. Il avance trois conditions qui pourraient amener un changement : une évolution favorable de la situation sanitaire, la mise en place d'un cahier des charges précis et une application homogène des règles du déconfinement à toute l'Ile-de-France.