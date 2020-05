Second tour des municipales : le conseil scientifique émet des réserves

L'ESSENTIEL Le Conseil scientifique estime qu'il faut éviter de faire campagne sur le terrain, dans les marchés ou encore les domiciles.

Deux semaines avant le scrutin, une nouvelle évaluation sanitaire devra être menée.

Quand aura lieu le second tour des élections municipales ? À l’heure actuelle, il est impossible d’y apporter une réponse. En coulisses, les choses s’accélèrent et récemment le conseil scientifique, qui fournit régulièrement un éclairage médical et scientifique au gouvernement pendant cette crise sanitaire, s’est positionné pour une tenue de ces élections au mois de juin. Sans la remettre en cause, Jean-François Delfraissy, le président de ce conseil, a apporté plusieurs réserves sur le déroulement du scrutin.

Une campagne absente du terrain, des marchés et des domiciles

Le second tour des élections municipales pourrait se dérouler en juin prochain. Si le conseil scientifique a avoué qu’il ne s’y opposerait pas, de vives réserves ont été énoncées par son président Jean-François Delfraissy sur France 3 pour que soit respecter les exigences sanitaires de lutte contre le coronavirus. “La campagne électorale doit être très réduite, très différente. Pas de campagne sur le terrain, pas de campagne sur le marché, pas de campagne à domicile”, a indiqué le président du conseil scientifique.

Quoi qu’il en soit, le choix de la tenue et de la date de ces élections ne relève pas du conseil scientifique mais que son rôle est de donner “des éléments scientifiques aux politiques”. En outre, Jean-François Delfraissy a ajouté qu’il est encore un peu trop tôt pour se prononcer et qu’il faut encore laisser un peu de temps pour se décider. “Les premiers indicateurs qui vont nous montrer que la situation se passe bien, nous commencerons à les avoir uniquement à partir de la semaine prochaine”, a-t-il précisé.

Une nouvelle évaluation sanitaire 15 jours avant le scrutin

Jean-François Delfraissy prévient que la décision de maintenir ces élections “n'est jamais totalement sans risque” mais concède que “si on respecte l'ensemble des recommandations, les risques seront minimisés”. En outre, les conclusions rendues par le conseil scientifique précisent que si “la situation sanitaire s'est nettement améliorée par rapport au début du confinement”, il est “difficile d'anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir”. Ce dernier ajoute qu’une évaluation des conditions sanitaires doit être faite quinze jours avant la date prévue pour le second tour des élections municipales.