Aux États-Unis, un test sérologique fiable à 99,8% approuvé

C’est l’un des enjeux du déconfinement. Les tests sérologiques, qui permettent de savoir si une personne a développé des anticorps après une première infection au SARS-CoV-2, ont d’abord montré une fiabilité insuffisante. La FDA, l’autorité de santé américaine, vient d’approuver la mise sur le marché d’un test dont la fiabilité frôle les 100% avec un résultat de 99,8%. Développé par le laboratoire pharmaceutique suisse Roche, le test d’anticorps permet de savoir si une personne a été infectée au Covid-19 alors que les cas asymptomatiques sont nombreux.

Tester les gens est “crucial”

Ce test devrait être disponible dès ce mois-ci, selon le laboratoire pharmaceutique Roche. Ce dernier entend augmenter drastiquement ses capacités de production puisque celles-ci devraient plus que doubler. Actuellement, celui-ci est capable de produire environ 50 millions de tests par mois mais devrait dépasser les 100 millions d’ici la fin de l’année. Sa réalisation se fait par une prise de sang par voie intraveineuse afin de déterminer la présence d'anticorps, y compris l'immunoglobuline G (IgG), qui reste plus longtemps dans le corps humain.

Appelé “Elecsys Anti-SARS-CoV-2”, le test sérologique détecte à 100% les personnes ayant été exposées à la maladie et à 99,8% les personnes qui n'y ont pas été exposées. Cependant, il est pour l’heure impossible d’affirmer qu'une personne ayant développé des anticorps contre le SARS-CoV-2 est immunisée contre une infection future. “Puisque ce virus n'est pas bien connu, on ne peut que formuler des hypothèses, mais apporter la preuve prendra plus de temps, étaye Thomas Schinecker, le directeur du département Diagnostics de Roche, à Reuters. Tester des gens sera crucial pour voir s'ils ont ou non développé une réelle immunité.”

Des tests bientôt disponibles en France

En France, l’Institut Pasteur a mis au point un test sérologique qui sera bientôt disponible. Celui-ci sera “capable de préciser le degré d'immunité des malades guéris du coronavirus”. Selon la Haute Autorité de santé (HAS), ces tests sont utiles, selon elle, pour confirmer un diagnostic, ou “quand il n'y a pas de symptômes (...) pour les personnels des établissements de santé ou des lieux d'hébergement collectif” comme les Ehpad, les prisons, les casernes, les résidences universitaires. Ils viennent ainsi en complément des tests virologiques, qui sont ceux qui posent le diagnostic d’une infection ou non.