Coronavirus : les Français estiment que la crise est mal gérée par le gouvernement

L'ESSENTIEL Six Français sur dix considèrent que le gouvernement gère mal l'épidémie de coronavirus

Une très forte majorité se dégage pour la poursuite du télétravail et la distribution gratuite des masques

Alors que le Sénat a rejeté la stratégie nationale de déconfinement présentée par le premier ministre Edouard Philippe à une semaine du 11 mai, et que 329 maires ont adressé une lettre ouverte au président pour lui demander de repousser la réouverture des écoles en Ile-de-France, un sondage YouGov réalisé pour le HuffPost démontre que 60% des Français estiment que la crise est mal gérée par le gouvernement.

Un pourcentage qui n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines puisqu'ils étaient 41% à le penser fin mars, puis 56% en avril et qui n'a jamais été au plus haut depuis le début de la crise.

61% des Français sont contre la réouverture des écoles

Quatre Français sur cinq (80%) estiment que le gouvernement devrait distribuer des masques gratuitement à la population, 76% sont d'accord avec l'interdiction d'organiser de grands rassemblements (concerts, événements sportifs...), 74% estiment que les entreprises devraient permettre à leurs salariés qui le peuvent de poursuivre leur activité en télétravail, 62% approuvent la mise en quarantaine des personnes ayant été en contact avec un patient Covid et enfin, 61% estiment que les écoles devraient rester fermées temporairement, un désir qui gagne 3 points depuis la semaine précédente.

Ce qui n'est pas une surprise puisque 63% des personnes sondées disent avoir peur d'être contaminées par le Covid-19, un résultat en hausse de 4 points par rapport à la semaine précédente. Pour éviter de l'être, les Français redoublent d'efforts : 56% vont dans des lieux publics munis d'un masque de protection, 80% évitent les lieux bondés et 68% ont amélioré leur hygiène personnelle, notamment en se lavant et en se désinfectant régulièrement les mains. Parmi les personnes interrogées, 31% exercent leur activité en télétravail.

Les entrées en France

En outre, 58% des Français pensent qu'il faut mettre en quarantaine les passagers des vols entrant en France et 57% que tous les vols ne doivent pas entrer sur le territoire français. Sans doute parce que l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni sont également très touchés par la pandémie avec respectivement, 28 884 morts pour 210 717 confirmés, 25 264 pour 217 466 cas recensés et 28 446 morts pour 186 599 cas confirmés. A titre comparatif, la France comptabilisait lundi 4 mai 24 895 morts pour 131 287 cas confirmés (15 369 décès en hôpital et 9 225 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad).

Alors qu'ils étaient 75% d'accord avec la mise en place du confinement en mars, ils sont désormais 44% de cet avis aujourd'hui. S'ils ont peur d'être contaminés, les Français semblent tout de même globalement plus ouverts à la levée du confinement, celle-ci devant s'accompagner, selon eux, d'une distribution de masques gratuits, de la fermeture des écoles et de l'annulation des grands rassemblements.