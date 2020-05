Coronavirus : le premier cas en France aurait été dépisté le 27 décembre, selon un médecin

L'ESSENTIEL Le ministère de la Santé avait annoncé les premiers cas de Covid-19 en France le 24 janvier

En se souvenant de patients avec des symptômes comparables à Covid-19, un médecin a renouvelé les tests

Sur l'un de ces patients pris en charge en décembre 2019, le test est positif

Depuis combien de temps le Covid-19 circule-t-il en France ? Le 24 janvier dernier, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, fait état de deux premiers cas d'infection à Paris et Bordeaux. Ces premiers patients sont originaires de Chine, où ils se sont récemment rendus. Un troisième cas est diagnostiqué le 25 janvier et un quatrième confirmé le 28 janvier.

Un homme porteur du virus en décembre

Invité sur Franceinfo le 3 mai, le professeur Yves Cohen, chef du service de réanimation des hôpitaux Avicennes de Bobigny, et Jean-Verdier, de Bondy, affirment pourtant qu'un premier cas de Covid-19 a été répertorié le 27 décembre en France sans que personne ne s'en aperçoive.

Maintenant munis de connaissances plus approfondies sur le virus, le médecin et son équipe ont revu les tests réalisés avec écouvillon (PCR) en décembre et janvier et se sont aperçus que l'un d'entre eux était positif au Covid-19. Un homme d'une cinquantaine d'années avait été infecté en décembre 2019, soit deux semaines avant que les scientifiques chinois n'isolent, le 9 janvier 2020, le nouveau coronavirus suite à une soixantaine de pneumonies inexpliquées dans la ville de Wuhan.

“Vingt-quatre pour cent des patients que nous avons testés avaient une histoire qui pouvait correspondre à l'histoire de Covid-19, explique-t-il. Nous avons refait les tests PCR qu'ils avaient eus pour la recherche d'un autre diagnostic pour tenter de trouver des traces de coronavirus. Et sur ces 14 patients, il y en a un qui a été testé positif. Nous avons procédé à deux reprises à ces tests PCR pour être sûr qu'il n'y avait pas d'erreur. Et les deux fois, ça s'est révélé positif.”

Une transmission depuis un patient asymptomatique

Les médecins ont contacté ce premier patient afin de comprendre comment il aurait pu être infecté. Ses enfants l'ont été, mais pas sa femme, ce qui suggère que la mère “aurait transmis le coronavirus de façon asymptomatique à son mari et à ses enfants”. Celle-ci n'ayant pas voyagé, il est probable qu'elle ait pu être infectée sur son lieu de travail, un supermarché.

Quatre mois et demi plus tard, le patient et ses enfants sont guéris et se portent bien. “On en déduit de cette expérience que le Covid-19 était déjà en France en décembre, puisque le premier patient qu'on a retrouvé positif date du 27 décembre. On ne peut pas aller plus loin. C'est maintenant à une instance plus importante de faire faire une enquête épidémiologique”, a conclu le médecin.

Aujourd'hui, la France comptabilise 25 201 morts pour 131 863 cas confirmés (15 369 décès en hôpital et 9 225 dans les centres sociaux et médico-sociaux dont les Ehpad). Ce lundi, 25 815 personnes sont encore hospitalisées pour une infection au Covid-19 et 3 819 sont en réanimation dans un état grave.