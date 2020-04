Les défaites d’une équipe de football augmentent les risques cardiaques des supporters

Le stress des supporters de football est dangereux pour leur santé. Récemment, une autre étude avait révélé que lors d'un match de foot important, les supporters sécrètent davantage de cortisol, l'hormone du stress, ce qui augmente dangereusement leur risque de faire une crise cardiaque. Des résultats que viennent confirmer cette nouvelle recherche, présentée sur EAPC Essentials 4 You, une plateforme scientifique de la Société européenne de cardiologie (ESC).

Augmentation de 27% d’admissions les lendemains de défaite

L'étude s’est intéressée au lien entre les performances de l'équipe de football Jagiellonia Bialystok (Pologne) et les admissions pour les syndromes coronariens aigus. Pour ses matchs à domicile, l'équipe a accueilli 17 174 supporters au cours de la saison 2016/17. Les chercheurs ont analysé les 10 529 patients atteints de syndromes coronariens aigus admis à l'hôpital clinique de l'université médicale de Bialystok entre 2007 et 2018. Il s’agit du seul centre de la ville à offrir des services de cardiologie invasive 24 heures sur 24 pendant cette période. L'âge moyen des patients était de 66,6 ans et 62% étaient des hommes.

Pendant la période étudiée, l’équipe a joué 451 matchs, nationaux et européens. Le lendemain du jour où l'équipe a perdu un match à domicile, il y a eu une augmentation de 27% des admissions masculines pour les syndromes coronariens aigus. Aucune association n'a été trouvée chez les femmes. “Notre étude montre que les mauvais résultats de l'équipe de football professionnelle locale ont coïncidé avec davantage de crises cardiaques chez les hommes, a observé le docteur Lukasz Kuzma, auteur de l'étude, de l'université médicale de Bialystok (Pologne). Les résultats suggèrent que le stress mental et émotionnel de la défaite peut provoquer des événements cardiaques.”

Trop d’émotions et mode de vie peu sain

Une émotion trop intense couplée à un mode de vie peu sain seraient à l’origine de cette augmentation de cas cardiaques. “Les émotions fortes peuvent provoquer des crises cardiaques et notre étude indique que la perte d'un match à domicile peut affecter les supporters. Les fans, en particulier les hommes ayant un mode de vie malsain, devraient faire régulièrement de l'exercice et éviter de fumer et de consommer trop d'alcool. Ces étapes sont la clé pour soutenir votre équipe préférée aussi longtemps que vous le souhaitez sans nuire à votre propre santé”, a-t-il conclu.