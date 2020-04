Quelles sont les répercussions de l'anxiété des parents sur les enfants?

Tout comme pour les autres émotions, l'anxiété peut survenir à un moment ou un autre de la vie de l'enfant, en particulier en période de confinement. Lorsque les parents ont tendance à être eux-mêmes anxieux, un cercle vicieux commence et ne fait qu'aggraver l'anxiété familiale.

Comment l'anxiété se transmet-elle aux enfants ?

Un parent lui-même anxieux aura tendance à transmettre l'idée que le monde est dangereux en encourageant son enfant à être plus prudent et renforcer des comportements d'évitement. Cette surprotection induit chez lui l'idée qu'il n'est pas capable de faire face à certaines situations et l’incite à recopier les comportements des parents, en particulier leur réaction en cas de stress : cri à la vue d'une araignée, perte d'appétit en cas de problème familial, repli sur soi…

Comment aider l'enfant à mieux gérer son stress ?

Lorsque le parent est prêt à travailler sur lui-même pour mieux gérer son stress, il est aussi possible de transmettre cet apprentissage à son enfant et ainsi d'éviter le développement d'un trouble anxieux à long terme. Certaines techniques simples peuvent vous aider :

Savoir reconnaître les symptômes de l'anxiété lorsqu'ils apparaissent et surtout rassurer l'enfant en lui expliquant que ce n'est pas agréable mais qu'il s'agit d'une émotion normale et inoffensive.

Pratiquer ensemble des techniques de respiration et de relaxation qui permettent de diminuer les réactions corporelles de l'anxiété.

L’aider à accepter ses pensées anxieuses plutôt que de lutter contre elles, en les remplaçant par des pensées plus réalistes et aidantes qui lui permettent d'adopter un autre point de vue.

Mettre en place un thermomètre de l'anxiété de 0 à 10 qui lui permet d'évaluer son niveau de stress en attribuant à chaque note ce qu'il peut faire pour s'aider à faire baisser “sa température”.

Enfin, n'hésitez pas à le récompenser lorsqu'il fait des efforts courageux pour diminuer son anxiété au quotidien.

Source : Beidel, D. C. et Turner, S. M. (1997). At risk for anxiety: I. Psychopathology in the offspring of anxious parents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36, 918-924.