La stimulation cérébrale, un remède efficace contre la dépression ?

L'ESSENTIEL Les patient dépressifs ne répondent pas toujours aux traitements classiques

Des ondes de basse intensité pour stimuler les neurones ont montré des effets positifs

90% des dépressifs ne répondant pas aux autres traitements pourraient être soignés par cette technique

L’impulsion par champ magnétique est une méthode peu invasive pour le cerveau, qui consiste à envoyer des ondes de basse intensité afin de stimuler les connexions entre les neurones. C’est cette technique que des scientifiques des universités de Palo Alto et de Stanford (États-Unis) on testé sur 21 patients atteints de dépression sévère et sur qui les médicaments et les séances de thérapie avaient peu d’effet.

Approuvé par la Food and Drug Administration aux États-Unis, ce traitement répond au nom de stimulation intermittente par rupture thêta (iTBS). Les patients se sont vus administré 10 séances quotidiennes d'iTBS (1 800 impulsions par séance, intervalle de 50 minutes entre les séances) pendant 5 jours consécutifs.

Au terme de l’expérience, la sévérité de la dépression était considérablement réduite chez la quasi totalité des patients (19 sur 21), indique l'étude parue dans l'American Journal of Psychiatry. Les tests neuropsychologiques n'ont démontré aucun effet secondaire négatif sur le plan cognitif, précise la publication.

D'autres tests sont nécessaires

Si ces résultats s’avèrent encourageants, l’étude présente toutefois plusieurs limites, à commencer par la faible taille de l’échantillon et l’absence de groupe témoin. "Des essais en double aveugle et contrôlés par simulation sont nécessaires pour confirmer le taux de rémission observé dans cette première étude", préviennent les chercheurs.

Toutefois, si les futurs tests venaient à confirmer son l'efficacité, la stimulation cérébrale pourrait aider près de 90% des patients souffrant de dépression chez qui les autres traitements ne fonctionnent pas, estiment les auteurs de l’étude.

Une étude parue dans Brain Stimulation en 2017 avait démontrée les bienfaits de la stimulation cérébrale profonde chez 8 patients atteints de dépression sévère et résistante. Cette méthode consiste à implanter des électrodes afin de délivrer un courant électrique. Quatre patients ont réussi à franchir le seuil clinique de la dépression, atteignant la rémission. Le tout en évitant les effets secondaires, comme une vision floue ou dédoublée. Ce procédé reste toutefois plus invasif que l'iTBS.