Les invités du Dr Jean-François Lemoine :

- Le Pr Jean-Luc Harousseau, ancien patron de la Haute Autorité de Santé et partisan de la prescription de chloroquine pour les patients atteints de Covid-19, revient sur la visite d'Emmanuel Macron au Pr Raoult en soulignant sa signification politique; il se réjouit par ailleurs des résultats du nouvel essai mené par les équipes de Didier Raoult sur plus de 1 000 malades.

- Catherine Kirnidis, infirmière libérale et présidente du SNIL, et Céline Laville, infirmière hospitalière, présidente de la Coordination Interprofessionnelle Infirmière, dénoncent leurs difficultés pour obtenir du matériel de protection comme des masques ou des blouses et annoncent qu'elles "sauront rappeler avoir été un pilier essentiel dans la prise en charge des patients".