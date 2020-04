Le chanteur Christophe hospitalisé en réanimation “sous sédation profonde” à Brest

L'ESSENTIEL L'artiste a été hospitalisé le 26 mars à Paris pour insuffisance respiratoire

Il a été depuis transféré à l'hôpital de Brest et placé en réanimation

Les dernières nouvelles du chanteur Christophe ne sont pas rassurantes. Hospitalisé le 26 mars à cause d'une “insuffisance respiratoire en lien avec son emphysème” à Paris, le compositeur d'Aline et des Mots bleus serait désormais en réanimation à Brest.

“Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même”, déclaré sa femme auprès de l'Agence France Presse.

Cette dernière n'a pas précisé si le chanteur de 74 ans avait été testé au coronavirus. Lors de l'annonce de son hospitalisation, elle avait déclaré au Parisien : “Je ne peux pas confirmer qu'il est atteint du coronavirus parce que l'hôpital refuse de me donner des informations à la suite de trop nombreux appels de la presse, explique l'épouse de Christophe. Son état n'est pas rassurant, mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre”. De même, son producteur a affirmé ne pas “être en mesure de confirmer s'il a été testé positif au Covid-19”.

La bronchopneumopathie chronique obstructive

L'emphysème est une maladie pulmonaire chronique évolutive. Depuis 2015, l'emphysème pulmonaire et la bronchite chronique sont désignés comme des bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO). Peu connue, la BPCO touche pourtant 1,7 millions de personnes en France et est à l'origine de 16 000 décès par an, selon l'Inserm.

Quatre-vingts pour cent des cas sont attribuables au tabagisme, mais la BPCO est aussi causée par la pollution, l'exposition à des substances chimiques (poussières de charbon, poussières végétales, moisissures...) ou encore à une éventuelle composante génétique. “La BPCO se caractérise par un rétrécissement progressif et une obstruction permanente des voies aériennes et des poumons, entrainant une gêne respiratoire”. Malheureusement, elle ne se guérit pas, sa prise en charge consistant uniquement au ralentissement de son évolution.

Le chanteur Christophe devait repartir en tournée lorsque l'épidémie a commencé et devait se produire à Paris au Grand Rex les 29 et 30 avril. Ses deux concerts ont été reportés lorsque le confinement a été décrété.