Coronavirus : qui étaient les 9 personnes décédées en France ?

Plus de 400 personnes sont infectées par le coronavirus en France selon les dernières estimations et 9 décès ont été recensés. Alors que l'épidémie progresse et inquiète, il parait essentiel de rappeler que la majorité d'entre elles étaient âgées, voire très âgées et déjà malades. Voici qui étaient les 9 personnes décédées du coronavirus en France.

Un touriste chinois de 81 ans

La première victime du coronavirus en France était un touriste chinois âgé de 81 ans, originaire de la province de Hubei, à 400 km de la ville de Wuhan où il ne s'était pas rendu. Il était en séjour à Paris avec sa fille de 50 ans lorsqu'il a contracté la maladie. Hospitalisé le 25 janvier dernier, il n'a pas été considéré tout de suite comme un cas suspect. Le diagnostic a été posé le 28 janvier et son état s'est très vite dégradé. Placé plusieurs jours en réanimation à l'hôpital Bichât, il est finalement décédé d'une infection pulmonaire.

Le premier Français mort du coronavirus

La deuxième personne ayant succombé au virus dans notre pays est un Français de 60 ans domicilié à Vaumoise, dans l'Oise. Enseignant à Crépy-en-Valois, il a contracté la maladie sur le sol français et a été diagnostiqué le 12 février alors qu'il était en arrêt maladie. "Cette première maladie (le coronavirus, NDLR) a créé l'état qui a amené son hospitalisation à Creil et, ensuite, une évolution vers une pathologie qui a provoqué un arrêt cardiaque et donc son hospitalisation chez nous", a expliqué le chef du service de réanimation de l'hôpital de Creil, cité par BFM TV. Le sexagénaire est décédé dans la nuit du 25 et 26 février.

Une femme de 89 ans dans l'Oise

Marie-Thérèse Deman habitait justement la commune de Crépy-en-Valois, dans l'Oise (où se trouve un des plus gros foyer épidémique en France) et souffrait d'autres pathologies. Elle est décédée à l'hôpital de Compiègne le week end du 29 mars et a été testée positive au coronavirus post-mortem. Décrite par le maire de sa commune comme "hyperactive", "au caractère bien trempé", Marie-Thérèse Deman était connue et membre plusieurs associations.

Un homme de 92 ans dans le Morbihan

La quatrième personne a être décédée en France du coronavirus est un homme âgé de 92 ans originaire du Morbihan. Il avait été admis au service réanimation de l'hôpital de Vannes dans un état critique. Son décès a été prononcé le 3 mars dernier.

Un homme de 73 ans dans l'Oise

Un homme également domicilié dans la commune de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, est décédé ce mercredi 4 mars au centre hospitalier d'Amiens. Il souffrait d'une insuffisance rénale et se rendait deux à trois fois par semaine dans une clinique privée de Compiègne pour sa dialyse. Il avait été hospitalisé pour des problèmes respiratoires aigus et testé positif au test de coronavirus.

Un sexagénaire de 63 ans dans l'Aisne

Un homme de 63 ans originaire de l'Aisne est également décédé au service de réanimation de l'hôpital de Soissons après avoir contracté le coronavirus. Il était hospitalisé depuis le 29 février. Selon les autorités sanitaires, il aurait été contaminé par une personne de Crépy-en-Valois, dans l'Oise.

Un homme de 79 ans dans l'Oise

Un septuagénaire qui résidait en EHPAD dans la commune de Crépy-en-Valois, dans l'Oise, a été hospitalisé au CHU de Compiègne pour une infection respiratoire aigüe le 28 février, puis transféré au centre hospitalier de Lille dans un état grave. Il est décédé jeudi 6 mars.

Le 6 mars, deux nouveaux morts dans l'Oise, âgés de 94 et 65 ans

Deux nouveaux décès ont été annoncés ce vendredi par le ministère de la Santé. Selon un communiqué de la préfecture de l'Oise et de l'ARS des Hauts de France, la première de ces deux victimes est un homme de 94 ans résidant à Creil dans l'Oise et la seconde un homme de 65 ans, également résidant du département de l'Oise et hospitalisé à Senlis depuis le 1er mars.