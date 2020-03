Croissance, moral, mémoire, peau, libido : les grandes vertus du sommeil

Bien dormir est essentiel pour la santé. Que ce soit pour réguler le métabolisme, augmenter la concentration, diminuer le stress, préserver la peau, le cœur ou encore booster la libido, vous allez voir combien votre sommeil est précurseur de votre bien-être. Toutefois, avant d'énumérer ses principaux bienfaits, qu'est-ce que le sommeil ? Pourquoi dormons-nous ?

La fonction biologique du sommeil nous permet de récupérer d'une fatigue physique, intellectuelle ou encore émotionnelle. Elle permet au cerveau d'assimiler, de trier les informations accumulées durant la journée, de mémoriser et d'y voir plus clair. Le sommeil permet la mise en place et le développement des circuits nerveux chez le fœtus et lors des premiers mois de vie d'un bébé. De même, il favorise la sécrétion des hormones de croissance, ce qui explique pourquoi il est mauvais de priver un enfant ou un adolescent de sommeil. Dormir contribue aussi à la guérison, apaise les tensions, permet de lâcher prise et de marquer une pause. Bref, les vertus du sommeil sur la santé sont nombreuses.

1) Le cœur se repose, le cerveau se nettoie

Dormir permet de booster son système immunitaire et de le rendre plus efficace contre les virus saisonniers et les microbes environnants. Il permet au cœur de ralentir et de s'économiser, de même qu'il favorise le nettoyage du cerveau qui profite de ce temps de repos pour évacuer les déchets cellulaires produits par l'activité neuronale durant l'éveil.

Une équipe de l'université de Rochester (Etats-Unis) expliquait en 2013 dans la revue Science “que le cerveau a deux états de fonctionnement distincts. Il est soit éveillé et alerte, soit dormant et en mode nettoyage. Comme il ne dispose que de ressources énergétiques limitées, il est contraint d'alterner entre l'un et l'autre”. Le cerveau pompe le fluide cérébro-spinal à travers les tissus et le purifie durant la nuit. Les déchets eux, sont acheminés par le sang jusqu'au foie où ils sont éliminés.

2) Le sommeil contribue à l'apprentissage et à la mémorisation

Comme l'explique le professeur Robert Jaffard, neurobiologiste, spécialisé dans l’étude de la mémoire, à l'Observatoire B2V des Mémoires, “le sommeil prépare le cerveau à apprendre, à encoder de nouvelles informations. Ultérieurement, il va consolider la mémoire de ces apprentissages pour en faire une mémoire stable et durable”. En outre, dormir consolide toutes nos mémoires : “Lors du sommeil léger puis profond qui suit l’endormissement, c’est la mémoire déclarative, faite de nos souvenirs et de nos connaissances, qui est consolidée. Lors du sommeil paradoxal, plus tardif, ce sera la mémoire procédurale, celle de nos habiletés motrices et perceptives.”

3) Dormir pour une plus jolie peau

Teint terne, poches sous les yeux, cernes, traits marqués... la fatigue laisse des traces ! Or, la peau se régénère durant le sommeil. Ladan Mostaghimi, spécialiste des troubles de la peau et du sommeil au département de dermatologie de l'université du Wisconsin (États-Unis), explique à Madame Figaro que le sommeil a “un effet important sur la santé et la récupération des facteurs de stress quotidiens sur chaque organe, y compris sur l'épiderme”.

Elle décrit le processus de la façon suivante : “Lorsque nous dormons, il y a une augmentation des synthèses de collagène et du flux sanguin. La température de la peau, sa perméabilité, son pH et la perte d’eau transépidermique sont différents pendant le sommeil et l’insomnie. C'est l’augmentation du flux sanguin qui aide à avoir le teint éclatant le matin après une bonne nuit de sommeil.”

4) Stress, dépression, anxiété

Nous l'avons évoqué plus haut : dormir permet de marquer une pause, de se calmer. Durant la nuit, le système nerveux s'apaise, l'esprit se repose et le corps se déleste des vagues de stress qu'il subit lorsqu'il est éveillé. Une bonne nuit de sommeil permet de prendre du recul, d'y voir plus clair, de trouver de nouvelles solutions et d'apaiser les tensions de la veille. Le sommeil est également précieux pour la vie relationnelle et sociale. Il aide à prendre les bonnes décisions.

A l'inverse, le manque de sommeil altère le jugement, la logique, la concentration, influe sur l'humeur, favorise l'état d'esprit négatif, la dépression et l'anxiété.

5) Le sommeil booste la libido

Une étude parue en 2015 dans The Journal of Sexual Medicine a démontré que chaque minute de sommeil est précieuse chez les femmes : dormir une heure de plus augmenterait leur désir sexuel de 14% le lendemain. Dormir plus longtemps favoriserait également la lubrification vaginale.

Vous l'aurez compris, dormir est essentiel à notre santé physique et mentale. Combiner un bon rythme de sommeil, une activité physique régulière, une bonne alimentation et ne pas fumer ne feront qu'améliorer votre condition.