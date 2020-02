Anévrisme cérébral : des robots pour opérer le cerveau

Le traitement des anévrismes cérébraux par chirurgie répond à plusieurs méthodes : pose d’un stent endovasculaire, d’une pince au col de l’anévrisme, traitement endovasculaire par embolisation etc.

Lors de l'International Stroke Conference 2020 de l'American Stroke Association, conférence consacrée aux accidents vasculaires cérébraux qui s'est déroulée du 19 au 21 février à Los Angeles, des scientifiques canadiens de l’université de Toronto ont présenté des nouveaux travaux proposant de réaliser ces actes de chirurgie grâce à…. un robot.

Si la technologie robotique a déjà fait ses preuves en chirurgie et en cardiologie, ce n’est pas encore le cas pour les procédures vasculaires cérébrales. Dans cette étude, les chercheurs ont utilisé un système robotique spécifiquement adapté aux procédures neurovasculaires.

Des adaptations logicielles et matérielles ont permis de doter le robot de microcathéters et autres dispositifs utilisés dans les procédures de chirurgie endovasculaires. Ces paramètres garantissent également un contrôle moteur fin plus précis que les modèles de systèmes précédents, affirment les chercheurs.

"La possibilité de réaliser de manière robotisée le traitement des anévrismes intracrâniens est un grand pas en avant dans l'intervention neuro-endovasculaire", considère Vitor Mendes Pereira, neurochirurgien et professeur d'imagerie médicale et de chirurgie à l'université de Toronto, qui a dirigé les travaux.

Six patients opérés avec succès

La première personne à avoir bénéficier de ce système est une patiente de 64 ans, qui s'est présentée à l'hôpital avec un anévrisme non rompu à la base du crâne. L'équipe chirurgicale a utilisé avec succès le robot pour placer un stent, puis, à l'aide du même microcathéter, entrer dans le sac anévrysmal et fixer l'anévrisme en plaçant diverses bobines.

Toutes les étapes intracrâniennes ont été effectuées avec le bras robotisé. Depuis, cinq autres patients ont pu bénéficier de cette chirurgie.

"La capacité à fournir des soins rapides grâce à la robotique à distance pour des procédures à délai de traitement critique comme les accidents vasculaires cérébraux pourrait avoir un impact énorme sur l'amélioration des résultats des patients et nous permettre de fournir des soins de pointe aux patients partout, quelle que soit la géographie", ajoute le médecin.

En août dernier, des chercheurs américains ont présenté une autre piste de traitement innovante pour suivre l'évolution des anévrismes cérébraux. L'idée est de placer un capteur sans fil dans un vaisseau sanguin permettant des évaluations plus fréquentes, sans avoir à utiliser des colorants d'imagerie.