Le Bumétanide donnerait des résultats prometteurs pour l'autisme chez les jeunes enfants

L'autisme, ou trouble du spectre de l’autisme, est un trouble du développement du cerveau qui entraîne des problèmes de comportement et de communication. Dans un premier temps, un médicament sur ordonnance appelé Bumetanide a donné des résultats prometteurs lors d'une étude pilote. Ce médicament, qui est à la base un diurétique, peut améliorer certains des symptômes chez les jeunes enfants atteints de troubles du spectre autistique. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs en Chine et au Royaume-Uni, il n'a pas encore montré d'effets secondaires significatifs.

L’étude, publiée dans Translational Psychiatry, est le résultat d'une collaboration internationale entre des chercheurs de plusieurs institutions en Chine et de l'université de Cambridge (Royaume-Uni). Sa conclusion indique que le Bumétanide peut être utilisé sans danger pour les personnes souffrant d’autisme.

L'autisme peut être lié à un déséquilibre chimique du cerveau

Bien que les causes sous-jacentes des troubles du spectre de l’autisme soient inconnues, des recherches antérieures ont suggéré qu’ils pourraient résulter de changements dans le développement du cerveau au début de la vie. Les études s’appuient en particulier sur l’acide γ-aminobutyrique, le principal neurotransmetteur inhibiteur de notre système nerveux, qui contrôle la façon dont les cellules nerveuses communiquent.

Pour le professeur Ching-Po Lin, de l'université nationale Yang-Ming, “c'est la première fois que nous démontrons que le Bumétanide améliore les fonctions cérébrales et réduit les symptômes en diminuant la quantité d’acide γ-aminobutyrique, une substance chimique présente dans le cerveau. La compréhension de ce mécanisme est une étape majeure vers le développement de nouveaux traitements médicamenteux plus efficaces.”

Selon l’étude, le Bumétanide améliore les symptômes en diminuant le rapport dans le cerveau entre l’acide γ-aminobutyrique et le glutamate (une autre substance chimique du cerveau). Ce qui compte, c'est une intervention en début de vie. Les recherches suggèrent que les modifications du commutateur de l’acide γ-aminobutyrique (de l'excitateur à l'inhibiteur) peuvent retarder le moment où les circuits neuronaux en développement atteignent leur maturité fonctionnelle, avec des conséquences sur l'activité des réseaux. Ainsi, intervenir à un âge précoce peut aider à réduire certains des symptômes qui peuvent rendre la vie difficile aux personnes atteintes d’autisme.

Comment le bumétanide a amélioré les symptômes des troubles du spectre de l’autisme

Pour étayer leurs hypothèse, les chercheurs ont étudié 83 enfants de trois à six ans atteints de trouble autistique. L'équipe les a divisés en deux groupes. Le groupe de 42 enfants a reçu 0,5 mg de bumétanide deux fois par jour pendant trois mois, tandis qu'un groupe témoin de 41 enfants n'a reçu aucun traitement.

En outre, les chercheurs ont évalué les symptômes à l'aide de l'échelle d'évaluation de l'autisme chez les enfants (CARS). Au bout de trois mois, les enfants qui ont reçu du Bumétanide ont obtenu de meilleurs résultats sur l'échelle CARS que le groupe contrôle. Les enfants ont également subi des scanners du cerveau pour mesurer les niveaux du ratio acide γ-aminobutyrique/glutamate. Leurs scanners ont montré que ce ratio avait diminué pour les enfants ayant pris du Bumétanide sans qu’aucun effet secondaire significatif n'ait été signalé.

Avant le traitement, les deux groupes avaient des scores CARS similaires. Cependant, après la prise de médicament, le groupe traité avait un score total moyen de 34,51 (comparé au score moyen du groupe de contrôle de 37,27), ce qui souligne l'efficacité du médicament.

En réponse à cela, le docteur Fei Li de la faculté de médecine de l'université Jiao Tong, responsable clinique de l'étude, se réjouit. “J’ai de nombreux enfants atteints de troubles du spectre autistique sous ma responsabilité, mais comme les ressources de traitement psychologique ne sont pas disponibles dans de nombreux endroits, nous ne pouvons pas leur proposer de traitement. Un traitement efficace et sûr sera une très bonne nouvelle pour eux.”

Poursuivre les recherches sur le Bumétanide et l'autisme

Il y a certainement une place pour des recherches plus approfondies. Les chercheurs estiment que des études supplémentaires sur un plus grand nombre d'enfants seront nécessaires pour confirmer si le Bumétanide peut être un traitement efficace et sûr pour les enfants atteints de trouble du spectre de l’autisme.

Pour le docteur Qiang Luo, de l'université de Fudan, “ces résultats sont très prometteurs et suggèrent que nous pourrons utiliser la mesure du biomarqueur pour identifier les enfants atteints de trouble du spectre de l’autisme qui bénéficieront le plus du Bumétanide. D'autres études sur un plus grand nombre d'enfants devraient confirmer si le Bumétanide est un traitement efficace pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique.”