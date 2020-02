Une montre connectée pour surveiller le corps pendant l’effort

De la déshydratation à la récupération, cette montre connectée 2.0 accompagne le sportif. Elle teste en temps quasi réel ses métabolites, des marqueurs permettant d’évaluer le métabolisme d'un individu. Si les niveaux de métabolites varient de manière trop prononcés, cela indique que quelque chose ne va pas. Pour les athlètes, cela permet d’adapter les efforts d'entraînement pour améliorer les performances physiques.

Quatre appareils encombrants dans une montre

Pour mener leur étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Biosensors and Bioelectronics, les chercheurs américains ont testé la sueur des participants et surveillé le glucose, l’acide lactique, le pH et la température grâce à une bande, située à l’arrière de l’appareil, intégrée à des capteurs chimiques. Les données des capteurs sont analysées par le matériel à l'intérieur de l'appareil qui les enregistre et les transmet au smartphone ou à la montre connectée de l’utilisateur.

“L'appareil est de la taille d'une montre moyenne mais il contient un équipement analytique équivalent à quatre appareils électrochimiques encombrants qui sont actuellement utilisés pour mesurer les niveaux de métabolites en laboratoire, précise Michael Daniele, coauteur de l’étude. Nous avons créé quelque chose de vraiment portable afin qu'il puisse être utilisé sur le terrain.”

Une technologie bientôt commercialisée

Cette technologie pourrait permettre de réduire les pertes en entraînement militaire ou athlétique en repérant les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent critiques. “Il pourrait également améliorer la formation en permettant aux utilisateurs de suivre leur performance au fil du temps”, ajoute Michael Daniele. Pour aller plus loin, les chercheurs mènent actuellement une étude pour tester la technologie dans d’autres conditions que le sport. “Nous voulons confirmer qu'elle peut fournir une surveillance continue lorsqu'elle est utilisée pendant une période prolongée”, justifie le chercheur.

Pour l’instant, cette technologie n’est pas encore disponible sur le marché mais les chercheurs annoncent rechercher des partenaires afin de la commercialiser. “Bien qu'il soit difficile d'estimer ce que l'appareil pourrait coûter aux consommateurs, cela ne coûte que des dizaines de dollars à fabriquer et les bandelettes, qui peuvent durer au moins une journée, ne devraient pas être très cher”, conclut Michael Daniele.