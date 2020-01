Apnée du sommeil : une montre connectée pour la détecter

Si de nombreux fabricants, d’Apple à Samsung, s’intéressent depuis des années aux montres et aux bracelets connectés pour nous éclairer sur les pas que nous faisons dans la journée, les calories que nous dépensons ou encore notre rythme cardiaque, la nouvelle montre de la marque Withings pourrait bien révolutionner encore un peu plus notre rapport à la santé.

Présentée au CES 2020 de Las Vegas et nommée “ScanWatch”, elle est, selon son fabricant, unique en son genre par la multitude des mesures liés à la santé des utilisateurs qu’elle est capable de donner, mais aussi par la précision de celles-ci.

Ainsi, alors que l’Apple Watch est capable de réaliser un électrocardiogramme (ECG) et ainsi de détecter une potentielle fibrillation auriculaire, la ScanWatch peut non seulement établir un bilan cardiaque complet, mais aussi recueillir et analyser des données sur l’activité sportive et surtout détecter l’apnée du sommeil grâce à une analyse du sommeil pendant la nuit.

Disponible d'ici l'été

L’apnée du sommeil est caractérisée par des interruptions involontaires de la respiration pendant le sommeil et est généralement provoquée par une obstruction des voies respiratoires, dans l’arrière-gorge. Pouvant durer plus de 10 secondes, et atteindre jusqu’à 30 secondes, ces arrêts respiratoires peuvent aussi se répéter plus de 30 fois par heure de sommeil.

Ces pauses respiratoires provoquent un manque d’oxygène entraînant un court réveil, ce qui occasionne non seulement un sommeil de mauvaise qualité, mais peut aussi augmenter le risque de développer certaines pathologies comme l’hypertension artérielle (HTA), le diabète de type 2, les maladies coronariennes et l’accident vasculaire cérébral (AVC).

L’apnée du sommeil est aussi associée à certaines conditions, comme l’obésité ou le syndrome métabolique. La ScanWatch peut donc s’avérer être un outil précieux pour la diagnostiquer. “Au réveil, l’utilisateur bénéficie d’un bilan complet qu’il peut retrouver dans l’application Health Mate : nombre d’épisodes apnéiques, saturation en oxygène, fréquence cardiaque durant la nuit, nombre d’évènements cardiaques. ScanWatch est aujourd’hui, sur le marché, le seul outil de surveillance de l’apnée du sommeil qui soit à la fois de qualité médicale et non-invasif”, affirme ainsi Withings.

Pour l’heure cependant, les personnes souffrant d’apnée du sommeil devront se contenter de faire diagnostiquer leur trouble dans un centre du sommeil puisque la ScanWatch n’est pas encore homologuée en tant que dispositif médical.

Elle sera commercialisée en France avant l’été 2020 à 250€ en version 38mm et à 300€ au format 42mm.