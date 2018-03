Une montre connectée pour détecter un trouble du rythme grave

La fibrillation atriale est une forme de trouble du rythme parfois difficile à dépister car paroxystique. Le problème est que la "FA" expose à des complications thrombo-emboliques cérébrales à type d'AVC. A travers le monde, la fibrillation auriculaire affecte 34 millions de personnes. Comme cette pathologie est souvent asymptomatique, on ne peut pas la détecter avant la survenue du premier AVC. La dépister est un véritable enjeu.

Une équipe de chercheurs californiens dévoile dans une récente étude observationnelle qu’une simple montre connectée peut détecter une fibrillation auriculaire. Leurs résultats sont publiés dans le Jama Cardiology du 21 mars 2018.

Avec un nouvel algorithme, une montre connectée a été capable de détecter un rythme cardiaque irrégulier correspondant à une fibrillation auriculaire, avec une grande précision. Des chercheurs de l’Université de Californie ont suivi un groupe de 51 patients sous traitement médicamenteux ou électrique visant à rétablir un rythme cardiaque régulier sur une période allant de 2016 à mars 2017.

Ces malades étaient équipés de montre connectée afin de collecter leurs données de fréquence cardiaque afin d’identifier une éventuelle fibrillation auriculaire. L’objectif était, entre autres, d’obtenir des données sur le rythme cardiaque et le nombre de pas afin de développer un algorithme capable de dépister une fibrillation auriculaire.

Study shows #AppleWatch can be used to passively detect #atrialfibrillation using. Learn how https://t.co/n0acH8iozA #ArtificialIntelligence #AI