Risque cardiovasculaire

Les longues semaines de travail favorisent la fibrillation atriale

Les personnes travaillant au moins 55 heures par semaine ont 40 % de risques en plus de développer ce type d’arythmie cardiaque.

Le travail c’est la santé. Ne rien faire c'est la conserver. Pas sûr que la maxime se vérifie totalement sur le plan scientifique, mais Henri Salvador avait sans doute raison sur un point : les addicts du boulot ne font pas de vieux os.

Les bourreaux de travail seraient en effet plus exposés à la fibrillation atriale, le type le plus fréquent d’arythmie cardiaque. Il semblerait en effet que la durée de travail soit un facteur de risque, d’après une étude menée à l’hôpital St Antonius de Nieuwegein (Pays-Bas), et publiée dans la revue European heart journal.





Un risque supplémentaire pour les cardiaques

Les scientifiques ont analysé les données récoltées sur plusieurs cohortes représentant au total plus de 85 000 personnes en provenance du Royaume-Uni, du Danemark, de Suède et de Finlande. Ils ont constater que travailler plus de 55 heures par semaine, au lieu de 35 à 40 heures, majore le risque de développer une fibrillation atriale de 40 %. Un résultat qui persiste même après avoir éliminé des facteurs confondants, comme le tabagisme la consommation d’alcool ou l’obésité.

« Une augmentation de 40 % du risque n’est pas négligeable pour les personnes déjà à risque cardiovasculaire en raison d’autres facteurs comme l’âge, être un homme, le diabète, la tension élevée, du cholestérol, le surpoids, le tabagisme, l’inactivité physique ou encore une pathologie cardiaque préexistante, explique le Pr Mika Kivimaki du département d’épidémiologie de l’University college de Londres (Royaume-Uni), qui a commenté l’étude. Pour des personnes en bonne santé, jeunes et exempts de ces facteurs, le risque lié à de longues heures de travail reste faible. »