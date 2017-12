Fibrillation auriculaire : les nouveaux anticoagulants plus efficaces, et parfois plus économiques

Troubles du rythme

La fibrillation auriculaire, trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Selon le British Medical Journal, les nouveaux traitements anticoagulants seraient les plus efficaces.

05.12.2017