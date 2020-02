Que faire quand son enfant ne suit pas les règles ?

À tout âge, il peut être difficile pour les enfants de suivre les règles. C'est particulièrement le cas avant l'âge de 3 ans. Pour les aider à maîtriser leur impulsivité et respecter les consignes, les parents ont un rôle essentiel à jouer.

Pourquoi les enfants ont-ils du mal à respecter les règles ?

A cause du développement de leur cerveau en plein apprentissage, il est difficile pour les enfants de comprendre ce qu'est une consigne, ce qu'il risque en la transgressant et de savoir se conformer à une règle. Non seulement il éprouve de la difficulté à s’en souvenir, mais aussi à l’appliquer dans des contextes différents.

C'est pourquoi il est essentiel à cet âge que les règles soient les plus claires, concrètes et constantes possible pour que l'enfant se socialise en toute sécurité et intègre leur importance.

Comment aider son enfant à comprendre et respecter les règles ?

L’attitude que vous avez lorsque vous expliquez les règles est très importante. N'hésitez pas à vous accroupir pour placer vos yeux à la hauteur des siens en lui expliquant les consignes de manière simple et compréhensible pour lui. Vous pouvez insister sur ce que vous voulez qu'il respecte de façon claire, sans se perdre dans les détails.

Afin d’éviter de créer une confusion, vous pouvez demander à tous les adultes qui s'occupent de lui de respecter les mêmes règles pour l’aider à les appliquer à la maison mais aussi en dehors. N'hésitez pas non plus à lui donner le choix entre plusieurs consignes quand c’est possible et à le récompenser en cas de bonne conduite en lui expliquant que cela vous fait très plaisir.

Enfin, souvenez-vous que les règles doivent être utiles à votre enfant pour qu'il apprenne, et non pas pour le contrôler. Elles doivent l’aider à prendre confiance en lui et à mieux maîtriser ses émotions tout au long de sa vie.

En savoir plus : “Poser des limites à son enfant et le respecter”, de Catherine Dumonteil-Kremer, aux éditions Jouvence.