Que ce soit un enfant qui bouscule le vôtre, un neveu qui se comporte mal ou l'enfant d'un ami qui casse un objet, il n'est pas toujours facile de savoir quand et comment intervenir auprès des enfants des autres. Pourtant, intervenir avec tact permet aux parents de ne pas se sentir jugés ni offensés.

Se poser la question d'intervenir ou non

Intervenir auprès des enfants des autres n'est pas anodin. Il est normal d'hésiter et de se poser des questions car beaucoup de parents n'aiment pas que leurs enfants se fassent reprendre par d'autres adultes. S’il est présent, il est donc préférable de toujours laisser le temps aux parents de l'enfant d’agir.

Si toutefois il n'intervient pas, vous pouvez agir en vous mettant à la hauteur de l'enfant et en lui parlant calmement, sans crier ni porter de jugement de valeur comme par exemple lui dire qu'il est méchant. Essayez de lui faire comprendre que son comportement est inacceptable pour vous, tout en laissant bien sûr la possibilité à ses parents intervenir à n'importe quel moment.

Intervenir au cas par cas

Lorsque vous devez intervenir auprès d'un enfant inconnu, laissez toujours la possibilité à votre enfant de trouver une solution et de s’affirmer par lui-même. Si vous constatez que cela ne fonctionne pas, n'hésitez pas à intervenir poliment auprès de l'enfant en lui expliquant quelles sont les règles par exemple.

En revanche, s'il s'agit de l'enfant d'un ami ou d'un membre de votre famille, n'hésitez pas à lui expliquer que son comportement n'est pas toléré chez vous et que s’il continue il ne sera plus autorisé à revenir. Quand cela est possible, anticipez les choses en demandant à ses parents s'ils sont à l'aise avec votre intervention.

Comment gérer les parents qui se fâchent suite à votre intervention ?

Si vous avez repris son enfant et que son parent se fâche contre vous, il est important de rester calme et d'éviter de vous fâcher à votre tour. Excusez-vous en expliquant que vous ne voulez pas l'insulter tout en lui expliquant ce qui vous a dérangé et comment intervenir la prochaine fois.

En savoir plus : "Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent" de Kimberly Ann Coe et Adele Faber aux éditions Phare.