Victime de migraines: les médecins lui découvrent un ver logé dans le cerveau depuis 10 ans

normalement dans les amphibiens et les crustacés en Chine.

Un homme britannique d'origine chinoise venu consulter son médecin pour des migraines récurrentes a découvert qu' il vivait depuis quatre ans avec un ver d'un centimètre dans le cerveau, un Spirometra erinaceieuropaei. On trouve ce parasite

En 2018 en Inde,

une fillette de 8 ans a été admise à l’hôpital suite à de graves maux de tête et des crises d’épilepsie. Il s’est avéré qu’elle souffrait d’une neurocysticercose : une centaine d’œufs de ténia ont été retrouvés dans son cerveau . Aussi appelé ver solitaire, le ver ténia (Tænia) se développe d'ordinaire dans l'intestin et peut mesurer jusqu'à 10 mètres, provoquant de graves séquelles s'il n'est pas diagnostiqué. Dans certains cas, les larves de ténia peuvent migrer dans le corps et se loger dans le cerveau.