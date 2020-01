Rougeole : 6 000 décès en RDC suite à la “pire épidémie du monde”

Alors que la République démocratique du Congo mène une lutte effrénée contre le virus Ebola depuis plusieurs mois, elle doit aussi faire face à “la pire épidémie du monde de rougeole”, selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

En 2019, “plus de 18 millions d’enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés” dans tout le pays et “environ 310 000 cas suspects” de rougeole ont été recensés, indique l’OMS. “Vingt-cinq pour cent des cas de rougeole enregistrés concernent les enfants de plus de cinq ans, qui sont les plus vulnérables”. Au total, 6000 personnes sont décédées de la rougeole en un an.

Un nouveau plan de vaccination des 6 à 14 ans

L'OMS réclame 40 millions d'euros supplémentaires pour mettre un nouveau plan de vaccination en place, notamment chez les enfants de 6 à 14 ans. “Nous exhortons nos partenaires donateurs à intensifier leur assistance d’urgence”, a déclaré la docteure Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

La recrudescence de la rougeole s'est intensifiée dans le monde, notamment à cause de la défiance vis-à-vis des vaccins. Mais la situation s'est aggravée en RDC avec la malnutrition, les inégalités d'accès aux soins et l'insécurité qui règne dans certaines zones du pays. Parallèlement, le pays mène malheureusement une lutte sans merci contre le virus Ebola, qui a fait 2 231 morts sur 3 391 cas recensés, selon un dernier bilan. Ainsi qu'une épidémie de fièvre jaune et une flambée de paludisme.

La rougeole en France

En 2018, près de 9 millions de personnes dans le monde ont attrapé la rougeole alors qu'il existe un vaccin, et 142 000 en sont mortes, soit 32 000 de plus qu'en 2017, selon Santé publique France. Du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2019, près de 30 000 cas de rougeole ont été déclarés en France (dont près de 15 000 cas pour la seule année 2011). “Au cours des 9 premiers mois de 2019, l’épidémie a persisté, avec près de 2 500 cas déclarés et une circulation du virus sur la quasi-totalité du territoire (92 départements touchés)”, indique Santé publique France dans un bilan daté d'octobre 2019.