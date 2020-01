Quelles sont les bonnes résolutions santé des Français ?

Comme le veut la tradition, chaque début d'année commence avec la prise de bonnes résolutions. L'année 2020 ne fait pas exception, comme le montre un sondage réalisé par Odoxa dans le cadre du “Carnet de santé” auprès de 1 002 personnes représentatives de la population française : 80% d’entre elles ont déclaré qu’elles souhaitaient prendre de bonnes résolutions pour leur santé pour l’année à venir.

Dormir plus, objectif de 2020 pour 30% des Français

Mais quelles sont ces bonnes résolutions ?

Sans surprise, “faire de l’activité physique” est plébiscité par 42% des répondants, suivi de “faire un régime/perdre du poids”, qui est l’objectif de 32% des personnes interrogées.

Plus étonnant, 30% des sondés ont pour objectif santé pour l’année à venir de dormir davantage. Cette bonne résolution recueille même 34% des suffrages auprès des professionnels de santé/hospitaliers.

Comme le rappelle Franceinfo, le “Carnet de santé” de l’an dernier avait révélé les troubles du sommeil dont souffrent de nombreux soignants : 23% d’entre eux étaient touchés quotidiennement et 51% au moins une fois par semaine.

Les soignants sont d’ailleurs loin d’être les seuls touchés. En mars dernier, un Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé publique France révélait que notre temps de sommeil est passé en dessous de sept heures par nuit, en incluant les jours de repos : il était en moyenne de 6h42 en semaine en 2017, contre 7h09 en 2010.

En revanche, les traditionnelles résolutions que sont “moins boire d’alcool” et “arrêter de fumer” n’ont plus la cote. Seuls 12% des Français et 9% des professionnels de santé interrogés souhaitent ainsi en finir pour de bon avec la cigarette. Ils ne sont que 7% chez les répondants et 2% chez les professionnels de santé/hospitaliers à souhaiter limiter leur consommation d’alcool.

Enfin, il reste toujours 22% de réfractaires aux bonnes résolutions (20% chez les professionnels de santé) qui ne comptent faire aucun plan sur la comète en 2020 en ce qui concerne leur santé.