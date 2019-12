A quoi sert la gentillesse ?

Etre gentil, ce n'est pas tout accepter, mais au contraire être capable de s'affirmer tout en conservant une bienveillance envers les autres. La gentillesse est le signe de l’expression de l'intelligence émotionnelle et un état d'esprit bénéfique pour soi et les autres.

La gentillesse : une force ou une faiblesse ?

Être gentil peut être perçu comme un comportement négatif, voir un signe de faiblesse. En effet, que ce soit à l'école ou au travail par exemple, la gentillesse peut inciter la moquerie ou la dévalorisation.

Pourtant, au-delà de l'image qu'elle renvoie, la gentillesse peut en réalité être une véritable force permettant de désarmer n'importe quelle attaque en exprimant son opinion sans méchanceté ni agressivité. Elle témoigne d'une force de caractère et d'une bonne gestion de ses émotions, surprenant l'interlocuteur qui s'attend à une réponse violente.

Être gentil c'est être dans le contrôle de soi

Rester gentil, poli et courtois permet de montrer aux autres ses propres capacités d'autocontrôle émotionnelle. En effet, plutôt que de réagir lorsqu'une personne vous fait volontairement du mal, vous êtes capable de prendre du recul et de reconnaître sa souffrance.

La gentillesse développe ainsi l’empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre les sentiments des autres. Cette qualité est particulièrement utile pour faciliter les relations saines avec son entourage, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle.

Souvent considérés comme naïfs, les gentils sont plus bienveillants, souriants et heureux car ils se tiennent éloignés des conflits tout en affirmant leur volonté. Être gentil ce n'est donc pas vivre dans l’illusion, mais être capable d’une empathie et d’un meilleur contrôle de ses émotions.

En savoir plus : "Eloge de la gentillesse" de Emmanuel Jaffelin, éditions Pocket.