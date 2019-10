Cannabis thérapeutique : les députés autorisent une expérimentation pour deux ans

Une nouvelle étape de franchie pour le cannabis à visée thérapeutique en France : les députés ont voté majoritairement pour l’expérimentation du cannabis médical vendredi 25 octobre. Le vote faisait suite à un amendement proposé par le député LREM Olivier Véran au projet de loi de budget de la Sécurité sociale pour 2020.

"Cet amendement porte l'expérimentation de l'usage médical du cannabis pour 2 ans. Cela pourrait concerner 3000 patients, dans un cadre strictement réglementé" @olivierveran



Amendement adopté dans l'hémicycle ce matin ! #DirectAN #PLFSS pic.twitter.com/mavTEbtGcP — Députés LaREM (@LaREM_AN) October 25, 2019

Un essai mené sur certaines pathologies

Pour l’élu, il s’agit d’une “expérimentation importante”. Elle devrait durer deux ans au maximum et concerner 3000 patients. Cet amendement “visera à expérimenter l’impact positif et les éventuels effets indésirables des dérivés du cannabis (…) sur un certain nombre de pathologies de patients telle que les douleurs neuropathiques, la spasticité musculaire dans le cadre de maladies comme la sclérose en plaques ou encore les douleurs liées au cancer et à ses traitements et ses complications”, a expliqué le député devant l’Assemblée nationale. Les patients atteints d’épilepsie ou hospitalisés dans des unités de soins palliatifs pourraient également être concernés.

Du cannabis sous quelle forme ?

L’expérimentation aura lieu dans le cadre hospitalier et sera surveillée par des médecins spécialistes, notamment des neurologues. Elle pourrait débuter en janvier 2020 et durer deux ans, ensuite, des évaluations viseront à déterminer si l’utilisation du cannabis thérapeutique est pertinente. Pour l'heure, la forme du traitement n’est pas encore connue, s’il ne s’agira pas de joints sur ordonnance, cela pourrait être des huiles, des fleurs séchées ou des solutions buvables.

Le feu de vert de l’ANSM en juillet

De nombreuses institutions sanitaires en France ont réfléchi sur le cannabis thérapeutique. Le 11 juillet, l’Agence nationale de Sécurité du Médicament a donné son autorisation pour tester ces produits en situation réelle à partir de 2020 sur des patients en impasse thérapeutique. Préalablement, la Haute autorité de santé s'était exprimée favorablement pour une expérimentation dans certains types de maladies.