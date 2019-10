L’expérimentation du cannabis thérapeutique sera proposée au budget de la Sécurité sociale

Le cannabis thérapeutique sera-t-il bientôt autorisé en France ? Le député de l’Isère Olivier Véran annonce qu’il va proposer un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour autoriser l’expérimentation de ce type d’usage. Les essais devraient débuter en janvier 2020 pour une durée de deux ans.

L'expérimentation de l'usage médical du #cannabis, ce sera:

? 3000 malades

? sur prescription spécialisée

? pour des indications précises comme les douleurs de cancer

? pendant 2 ans avec évaluation

Tel est l'objet de mon amendement au #PLFSS2020 pic.twitter.com/y6bBJKGcnX — Olivier Véran (@olivierveran) October 9, 2019

"Un apport thérapeutique complémentaire"

"La France est l’un des derniers pays de l’Union européenne à ne pas l’avoir autorisé", a lancé le député LREM sur RTL, mercredi 9 octobre. Selon lui, des milliers de malades atteints de maladies graves tireraient des bénéfices du cannabis thérapeutique. "Les dérivés du cannabis peuvent constituer un apport thérapeutique supplémentaire", a précisé l’élu. Pendant les deux années d’essai, environ 3 000 malades devraient participer. L’expérimentation sera strictement encadrée et réservée à des cas précis, comme les douleurs de cancer. "On n’est pas en train de s’adresser à un ado de 16 ans qui part en soirée avec de la résine de cannabis, va fumer et flinguer son système de mémoire et prendre le risque de présenter des troubles psychiques, s’est défendu le député, on est en train de parler d’un malade qui a un cancer ou une douleur neuropathique, qui est en impasse thérapeutique, ne vit plus, ne mange plus, ne dort plus, ne s’occupe plus de ses enfants, n’a plus de qualité de vie et vous dit : ça fait un an que je m’automédique comme ça et que je vais mieux. Accompagnez-moi, plutôt que de me laisser dans l’illégalité." À l'issue des deux ans, des évaluations seront réalisées pour déterminer si l'usage du cannabis dans un cadre médical est pertinent.

Le feu vert de l’ANSM en juillet

En juillet dernier, l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) a validé l’expérimentation du cannabis à usage thérapeutique. Le produit devrait être prescrit sous forme d’inhalation ou de solution buvable. En aucun cas, il ne s’agira de "joint sur ordonnance".