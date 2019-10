Tuberculose : un anti-arthritique permettrait de stopper la propagation de la maladie

Certaines recherches scientifiques se concluent sur des surprises. Johan Van Weyenbergh, immunologiste à l’université KU Leuven en Belgique, en a fait récemment l’expérience. Avec une équipe de recherche belge et brésilienne, il a mené une étude sur le mécanisme de propagation de la tuberculose et a découvert qu’un anti-arthritique permettrait de le stopper. Leurs conclusions ont été publiées dans la revue eLife.

Thanks @LeuvenU for sharing our story of hijacked #stemcells in #tuberculosis! Anti-arthritis drug also stops tuberculosis bacillus from multiplying in blood stem cells @AndreBafica @Mansurds https://t.co/45fnkb3OJr